Будинок культури та заклад освіти пошкоджені після атак на громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.

Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що з добу до цього обстрілу Снігурівську громаду п’ять разів атакували дронами «Молнія». Тоді у селі Тамарине були пошкоджені приватний будинок і господарська будівля.