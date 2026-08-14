Будинок культури та заклад освіти пошкоджені після атак на громади Миколаївщини
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.
Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що з добу до цього обстрілу Снігурівську громаду п’ять разів атакували дронами «Молнія». Тоді у селі Тамарине були пошкоджені приватний будинок і господарська будівля.
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