 Будинок культури та заклад освіти пошкоджені після атак на громади Миколаївщини

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Головна Новини Оборона 8:15, 14 серпня, 2026

Будинок культури та заклад освіти пошкоджені після атак на громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині за останню добу зафіксували атаки на Снігурівську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — учора та сьогодні вранці. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.

Крім того, вчора Куцурубська громада зазнала удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що з добу до цього обстрілу Снігурівську громаду п’ять разів атакували дронами «Молнія». Тоді у селі Тамарине були пошкоджені приватний будинок і господарська будівля.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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