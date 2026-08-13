Будівлю «Іскри» у Миколаєві не обстежували з 2019 року: на протиаварійні роботи коштів не виділяли, але платили за охорону

У травні у покинутому кінотеатрі «Іскра» в Миколаєві обвалилася частина фасаду. Фото: МикВісті

Будівлю колишнього кінотеатру «Іскра» у Миколаєві востаннє документально обстежували ще у 2019 році. Спеціалізоване технічне обстеження будівлі не проводили та не виділяли кошти на протиаварійні роботи.

Про це йдеться у відповіді Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА на інформаційний запит «МикВісті».

Будівлю колишнього кінотеатру «Іскра» передали до спільної власності територіальних громад Миколаївської області у 2012 році. Її закріпили за Миколаївською обласною філармонією з планами реконструювати приміщення та розмістити там заклад.

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У 2012–2015 роках для цього оформили право користування земельною ділянкою, провели інженерно-геологічні дослідження, розробили проєктно-кошторисну документацію та розглядали концепцію реконструкції. Однак реалізувати проєкт не вдалося через відсутність фінансування.

Як зазначили в управлінні культури, спеціалізованого технічного обстеження будівлі після цього не проводили.

«Спеціалізоване технічне обстеження будівлі відповідно до вимог будівельного законодавства не проводилося. Останнім документально оформленим заходом щодо оцінки стану об'єкта є акт перевірки збереження та ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затверджений 20.05.2019», — йдеться у відповіді на запит.

У акті перевірки збереження будівлі вказувалось, що через протікання даху була зруйнована стеля та пошкоджена підлога першого поверху. На другому і третьому поверхах були вибиті вікна та двері. У приміщеннях лежали побутове і будівельне сміття та бите скло. Також були пошкоджені скляні елементи металоконструкцій холу, стіни та підлога. Частково зруйнувалося оздоблення фасаду над центральним входом, а тротуарне покриття майже повністю було відсутнє.

Скриншот акту обстеження будівлі у 2019 році

Скриншот акту обстеження будівлі у 2019 році

За результатами візуального огляду комісія дійшла висновку, що будівля перебуває у вкрай незадовільному технічному стані.

«З часу проведення зазначеної перевірки технічний стан будівлі об'єктивно погіршувався внаслідок тривалої відсутності капітального ремонту, впливу природних факторів та наслідків збройної агресії російської федерації, у тому числі регулярних ракетних та дронових обстрілів території міста Миколаєва», — йдеться у листі.

Попри зафіксовані ще у 2019 році проблеми, рішення про проведення першочергових протиаварійних або консерваційних робіт не приймались. В управлінні культури зазначили, що фінансового ресурсу на такі роботи немає.

Водночас у 2023–2025 роках гроші витрачали на охорону об'єкта. За даними обласної філармонії, на це спрямували:

у 2023 році — 240,9 тисячі гривень;

у 2024 році — 244 тисячі гривень;

у 2025 році — 245,1 тисячі гривень;

на 2026 рік запланували 301,8 тисячі гривень.

Крім того, навесні цього року після обвалу частини фасаду до будівлі виїжджали фахівці ДСНС. Вони демонтували аварійні фрагменти фасаду та інші конструкції, які могли впасти. Територію комплексу також обмежили металевою огорожею, а сам об'єкт продовжують охороняти.

Наразі остаточного рішення щодо подальшої долі будівлі немає. У липні 2026 року управління культури звернулося до Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА з пропозицією допомогти знайти інвестора для відновлення та подальшого використання комплексу.

«На думку управління, саме залучення потенційного інвестора є найбільш реалістичним шляхом збереження будівлі, її відновлення та подальшого ефективного використання», — зазначається у відповіді.

Нагадаємо, що Віталій Кім повідомив під час своєї останньої пресконференції на посаді начальника Миколаївської ОВА зазначив, що саме реконструкцію кінотеатру «Іскра» він вважає одним із проєктів, які так і не вдалося реалізувати.

Миколаївський кінотеатр «Іскра»

В управління Миколаївської обласної філармонії «Іскра» перейшла з власності міста в 2012 році. Тодішня влада обіцяла, що за кілька років відбудує кінотеатр для потреб філармонії, яка роками займалась господарчими питаннями обʼєкта, але і по сьогоднішній день «Іскра» «домом» для музикантів так і не стала.

У 2019 році мер Олександра Сєнкевич казав, що Миколаїв прийме «Іскру» до комунальної власності, якщо область відреконcтруює будівлю.

Окремі депутати такі, як от Ігор Дятлов заявляли про бажання купити обʼєкт, який на той час голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко пропонувала продати всього за 197 тисяч гривень. Дятлов пропонував за обʼєкт 400 тисяч гривень, щоб передати у міську власність та зробити там центр для дозвілля.

Вкласти власні кошти готовий був і Тахір Садрідінов, який пропонував віддати будівлю в концесію або створити загальну програму розвитку, аби привести «Іскру» до ладу в рамках реконструкції парку «Ліски». Проте жоден із цих варіантів не було реалізовано.

У травні 2021 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підняв питання кінотеатру і заявив про можливість передати обʼєкт Миколаєву, але після того, як його вдасться відремонтувати за державний кошт. Після цього міський голова Олександр Сєнкевич заявив про плани збудувати новий двоповерховий Центр надання адміністративних послуг на базі колишнього кінотеатру. Дану ініціативу можна було б реалізувати за грантові кошти USAID.

За кілька місяців до початку війни на охорону будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» у Заводському районі Миколаєва з обласного бюджету хотіли витратити 700 тисяч гривень.