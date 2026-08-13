«Стовідсотково сказати неможливо», — в ОВА не знають, коли вдасться поновити відбудову гімназії №2 у Миколаєві

Роботи з реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві, 2024 рік, фото «МикВісті»

У Миколаївській обласній військовій адміністрації не знають, в який термін вдасться поновити відбудову миколаївської гімназії №2.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Відбудову гімназії в центрі Миколаєва поставили на паузу. Чому закінчилися гроші?».

Причина — не лише відсутність коштів, сказав директор департаменту архітектури ОВА Андрій Грейц. За його словами, щоб претендувати на державне фінансування, проєкт має потрапити до Єдиного портфеля публічних інвестицій. Наразі цим займається міська влада.

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— Стовідсотково сказати, буде цього року фінансування чи ні, неможливо. Зараз, у третьому кварталі, місто має внести гімназію до публічних інвестиційних проєктів. Якщо проєкт увійде до портфеля, він стане одним із пріоритетних для держави, і тоді ми знову проситимемо кошти на продовження робіт, — пояснив він.

В адміністрації додають, що гімназія №2 — не єдиний об'єкт, який опинився в такій ситуації.

— Минулого року держава запевняла, що фонд фінансуватиметься у 2026 році. Але цього не сталося. Зараз він порожній, і фінансування не отримав не лише цей об'єкт. На жаль, по всій Україні взагалі нічого не дали, бо цей фонд порожній. Чи зміниться ситуація наступного року, стане зрозуміло восени, коли формуватимуть державний бюджет, — сказав Андрій Грейц.

Нагадаємо, у Миколаєві зупинили відбудову пошкодженої обстрілом будівлі гінмазії №2, оскільки у державному бюджетні на 2026 рік не знайшлося коштів на завершення робіт.

Водночас у бюджеті Миколаєва немає коштів на завершення реставрації закладу. Мер Олександр Сєнкевич сподівається, що отримати кошти допоможе новий уряд, до складу якого увійшов ексочільник ОВА Віталій Кім.

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярда гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.