 На Миколаївщині ціни на зерно впали майже вдвічі через проблеми з експортом

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Головна Новини Економіка 14:34, 13 серпня, 2026

На Миколаївщині ціни на зерно впали майже вдвічі через проблеми з експортом

Архівне фото МикВістіАрхівне фото МикВісті

На Миколаївщині закупівельні ціни на пшеницю та ячмінь знизилися з 9–11 тисяч до 5–7 тисяч гривень за тонну. Головною причиною падіння цін стало скорочення можливостей експорту через російські удари по портовій інфраструктурі та пошкодження терміналів.

Про це пише Agroportal.

Зниження цін відбулося на тлі збільшення обсягів урожаю. Станом на 12 серпня аграрії області намолотили понад 2,3 мільйона тонн зернових з площі 657 тисяч гектарів за середньої урожайності 3,55 тонни з гектара. Це на 400 тисяч тонн більше, ніж торік.

Основу валового збору становить пшениця — 1,6 мільйона тонн. Також зібрано майже 600 тисяч тонн ячменю, понад 100 тисяч тонн гороху та більш ніж 300 тисяч тонн ріпаку. Через обмежену роботу портів велика пропозиція нового врожаю створює тиск на внутрішній ринок.

Нагадаємо, у серпні 2026 року на Миколаївщині фіксували тривалу посуху: у різних районах області опадів не було від 13 до 20 днів, через що запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту повністю вичерпалися, що поставило під загрозу врожай пізніх культур.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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