 Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року

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Головна Новини Інциденти 16:23, 13 серпня, 2026

Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року

З початку року на Миколаївщині через пожежі вигоріло понад 1,8 тис. гектарів. Ілюстративне фото: ДСНСЗ початку року на Миколаївщині через пожежі вигоріло понад 1,8 тис. гектарів. Ілюстративне фото: ДСНС

У Миколаївській області зпочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, причиною таких займань є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, навмисний підпал та бойові дії.

Загалом від початку року на Миколаївщині рятувальники зафіксували 2 483 пожежі. Із них 1 662 сталися на відкритих територіях та в інших екосистемах — це майже 67% від загальної кількості.

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«Щороку вогонь знищує суху рослинність, чагарники, лісові насадження, поля та природні території. Це знищені рослини, загиблі тварини та комахи, пошкоджений ґрунт і території, яким потрібен час на відновлення», — зазначили в ДСНС.

Особливо небезпечними є пожежі поблизу населених пунктів. За сухої та вітряної погоди вогонь може швидко поширитися на житлові будинки, господарські споруди, поля або лісові масиви.

Рятувальники закликають не залишати вогнища без нагляду та не кидати недопалки у траву. Якщо займання вже виникло, необхідно одразу телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, що протягом доби на Миколаївщині зареєстрували 48 пожеж. Серед них була пожежа, яка виникла через атаку дрона на Снігурівську громаду.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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