48 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, ліс та пшениця

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Протягом доби на Миколаївщині зареєстрували 48 пожеж. Серед них була пожежа, яка виникла через атаку дрона на Снігурівську громаду.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Протягом доби росіяни п’ять разів атакували Снігурівську громаду дронами «Молнія». У селі Тамарине через падіння боєприпасу та його уламків пошкоджено приватний будинок і загорівсясарай. Рятувальники загасили вогонь на площі 25 квадратних метрів.

Ще три пожежі сталися у житловому секторі з інших причин. У селі Центральне горіла господарська споруда, у Білоусівці — також господарча будівля. А в Кривому Озері вогонь охопив двоповерховий будинок та припаркований поруч автомобіль. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

Також у селі Піски Баштанського району загорівся хвойний настил у лісовому урочищі. Рятувальники разом із лісниками не дали вогню поширитися на дерева. Пожежу загасили на площі 1,5 гектара.

У Шевченківській громаді вогонь знищив 5 гектарів пшениці. Інші займання сталися на відкритих територіях — горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 16. У Баштанському районі сталося 12 пожеж, у Первомайському та Вознесенському — по 8, ще чотири — у Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 33 гектари — це приблизно 46 футбольних полів.

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 12 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що після 48 пожеж 11 серпня ДСНС звернулася до миколаївців та закликала «не додавати роботи рятувальникам».