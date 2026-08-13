48 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, ліс та пшениця
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
-
Протягом доби на Миколаївщині зареєстрували 48 пожеж. Серед них була пожежа, яка виникла через атаку дрона на Снігурівську громаду.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Протягом доби росіяни п’ять разів атакували Снігурівську громаду дронами «Молнія». У селі Тамарине через падіння боєприпасу та його уламків пошкоджено приватний будинок і загорівсясарай. Рятувальники загасили вогонь на площі 25 квадратних метрів.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Ще три пожежі сталися у житловому секторі з інших причин. У селі Центральне горіла господарська споруда, у Білоусівці — також господарча будівля. А в Кривому Озері вогонь охопив двоповерховий будинок та припаркований поруч автомобіль. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів.
Також у селі Піски Баштанського району загорівся хвойний настил у лісовому урочищі. Рятувальники разом із лісниками не дали вогню поширитися на дерева. Пожежу загасили на площі 1,5 гектара.
У Шевченківській громаді вогонь знищив 5 гектарів пшениці. Інші займання сталися на відкритих територіях — горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.
Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 16. У Баштанському районі сталося 12 пожеж, у Первомайському та Вознесенському — по 8, ще чотири — у Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 33 гектари — це приблизно 46 футбольних полів.
Нагадаємо, що після 48 пожеж 11 серпня ДСНС звернулася до миколаївців та закликала «не додавати роботи рятувальникам».
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.