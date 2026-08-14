На Миколаївщині за добу вигоріли понад 47 гектарів: рятувальники загасили 58 пожеж

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 13 серпня та в ніч проти 14 серпня зареєстрували 58 пожеж. Дві з них виникли через атаку безпілотника «Молнія» у Снігурівській громаді, ще на одній пожежі травмувався чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Снігурівській громаді після атаки дрона загорілися будинок культури та заклад освіти. Вогнеборці ліквідували обидві пожежі.

Ще одна пожежа сталася у селі Кир’яківка Миколаївського району. Там горіли кімнати житлового будинку. 54-річний власник отримав опіки, але від госпіталізації відмовився. Пожежу загасили на площі 45 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Також за добу рятувальники зафіксували сім пожеж сухої трави у межах житлового сектору. В окремих випадках вогонь перекинувся на господарські споруди та сараї. Три такі пожежі сталися у Вознесенському районі, по одній — у Первомайському та Миколаївському районах, ще дві — у Миколаєві.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Вогонь знищив три сараї та ще три пошкодив. Інші займання виникали на відкритих територіях. Загальна площа пожеж за минулу добу перевищила 47 гектарів — це площа близько 66 футбольних полів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.