 На Миколаївщині за добу вигоріли понад 47 гектарів: рятувальники загасили 58 пожеж

  • пʼятниця

    14 серпня, 2026

  • 24.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 11:11, 14 серпня, 2026

На Миколаївщині за добу вигоріли понад 47 гектарів: рятувальники загасили 58 пожеж

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 13 серпня та в ніч проти 14 серпня зареєстрували 58 пожеж. Дві з них виникли через атаку безпілотника «Молнія» у Снігурівській громаді, ще на одній пожежі травмувався чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Снігурівській громаді після атаки дрона загорілися будинок культури та заклад освіти. Вогнеборці ліквідували обидві пожежі.

Ще одна пожежа сталася у селі Кир’яківка Миколаївського району. Там горіли кімнати житлового будинку. 54-річний власник отримав опіки, але від госпіталізації відмовився. Пожежу загасили на площі 45 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Також за добу рятувальники зафіксували сім пожеж сухої трави у межах житлового сектору. В окремих випадках вогонь перекинувся на господарські споруди та сараї. Три такі пожежі сталися у Вознесенському районі, по одній — у Первомайському та Миколаївському районах, ще дві — у Миколаєві.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Вогонь знищив три сараї та ще три пошкодив. Інші займання виникали на відкритих територіях. Загальна площа пожеж за минулу добу перевищила 47 гектарів — це площа близько 66 футбольних полів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Пожежі

Після 48 пожеж за добу ДСНС звернулася до миколаївців: «Не додавайте роботи рятувальникам»
48 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, ліс та пшениця
Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року
Реклама
Читайте також:
новини
У ліцеї Первомайська через пошкоджені розетки начальниця управління освіти викликала поліцію

Даріна Мельничук
новини
Будівлю «Іскри» у Миколаєві не обстежували з 2019 року: на протиаварійні роботи коштів не виділяли, але платили за охорону

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся на бік: водій не постраждав

Аліна Квітко
новини
Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, прем’єри та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини
У Миколаєві шукають підрядника, який відремонтує гуртожиток для переселенців: роботи оцінили майже у ₴8 млн

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року
48 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, ліс та пшениця
Після 48 пожеж за добу ДСНС звернулася до миколаївців: «Не додавайте роботи рятувальникам»

Мільйони на укриття: хто ремонтує школи та садки Миколаєва

У ліцеї Первомайська через пошкоджені розетки начальниця управління освіти викликала поліцію

8 хвилин тому

У морі на Одещині зник 14-річний підліток: хлопця шукають рятувальники та поліція

Головне сьогодні