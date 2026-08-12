Після 48 пожеж за добу ДСНС звернулася до миколаївців: «Не додавайте роботи рятувальникам»
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині 11 серпня та в ніч проти 12 серпня зареєстрували 48 пожеж. П’ять із них сталися у житловому секторі, а загальна площа займання перевищила 28 гектарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зокрема, у Снігурівці через атаку безпілотника «Молнія» загорівся дах приватного будинку. Площа пожежі склала 1 квадратний метр.
Ще дві пожежі виникли на транспорті. У селі Сергіївка Братської громади горів Volkswagen Golf, але власник встиг загасити автомобіль до приїзду рятувальників. У селі Калинівка Воскресенської громади загорівся підкапотний простір Nissan Leaf. Пожежу ліквідували на площі 2 квадратні метри.
Інші займання сталися переважно на відкритих територіях — горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.
Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 20. Ще 10 виникли у Вознесенському районі, дев’ять — у Баштанському, чотири — у Первомайському та п’ять — у Миколаєві.
У ДСНС вкотре закликали жителів не палити суху траву, стерню та сміття, не залишати вогнища без нагляду та не кидати недопалки на суху рослинність.
«Не додавайте роботи рятувальникам — бережіть природу та власну безпеку», — закликали у відомстві.
Нагадаємо, що за добу до цього в Миколаївській області зафіксували 24 пожежі, не пов’язані з атаками, загальна площа яких склала понад 13 гектарів.
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