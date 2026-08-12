 Після 48 пожеж за добу ДСНС звернулася до миколаївців: «Не додавайте роботи рятувальникам»

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Головна Новини Інциденти 11:44, 12 серпня, 2026

Після 48 пожеж за добу ДСНС звернулася до миколаївців: «Не додавайте роботи рятувальникам»

На Миколаївщині 11 серпня та в ніч проти 12 серпня зареєстрували 48 пожеж. П’ять із них сталися у житловому секторі, а загальна площа займання перевищила 28 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема, у Снігурівці через атаку безпілотника «Молнія» загорівся дах приватного будинку. Площа пожежі склала 1 квадратний метр.

Ще дві пожежі виникли на транспорті. У селі Сергіївка Братської громади горів Volkswagen Golf, але власник встиг загасити автомобіль до приїзду рятувальників. У селі Калинівка Воскресенської громади загорівся підкапотний простір Nissan Leaf. Пожежу ліквідували на площі 2 квадратні метри.

Інші займання сталися переважно на відкритих територіях — горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 20. Ще 10 виникли у Вознесенському районі, дев’ять — у Баштанському, чотири — у Первомайському та п’ять — у Миколаєві.

У ДСНС вкотре закликали жителів не палити суху траву, стерню та сміття, не залишати вогнища без нагляду та не кидати недопалки на суху рослинність.

«Не додавайте роботи рятувальникам — бережіть природу та власну безпеку», — закликали у відомстві.

Нагадаємо, що за добу до цього в Миколаївській області зафіксували 24 пожежі, не пов’язані з атаками, загальна площа яких склала понад 13 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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