«Субвенція є, проблем не буде», — у Миколаєві оголосили тендер на харчування школярів за ₴135,5 млн

Харчування дітей у школі, архівне фото МикВісті

У Миколаєві оголосили закупівлю на харчування учнів у 55 школах міста з очікуваною вартістю 135,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Замовником виступило Управління освіти Миколаївської міської ради. Підрядник має організовувати харчування школярів з 1 вересня до 31 грудня 2026 року.

У тендері передбачене харчування учнів 1-11 класів, які навчаються у першу та другу зміни. Також окремо закуповують триразове харчування для учнів Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору.

Загалом закупівля передбачає понад 1,6 мільйона «діто-днів» харчування.

Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» нагадав, що нещодавно окремо проводилась закупівля на харчування у дитячих садках. За його словами, для шкіл місто отримує державну субвенцію на продукти харчування, а послугу з організації харчування має частково дофінансувати з міського бюджету.

— Для шкіл там для учнів держава дає субвенцію на продукти харчування. А послугу повинні ми дофінансувати, — сказав Анатолій Петров.

Він зазначив, що орієнтовно 67% фінансування становлять державні кошти, а близько 33% — кошти міського бюджету.

При цьому Анатолій Петров запевнив, що необхідне фінансування для харчування школярів є.

— Субвенція є. В принципі, я думаю, що проблем не буде, — сказав заступник міського голови.

Харчування у дитячих садках, за його словами, повністю фінансується з міського бюджету.

Раніше у червні Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на організацію харчування у 44 дитячих садках міста. Очікувана вартість закупівлі становила 69,1 мільйона гривень, а послуги планували надавати до кінця жовтня.

Тоді у міськраді повідомляли, що коштів на харчування дітей до кінця року бракує. За словами заступника міського голови Віталія Лукова, гроші на дитсадки вдалося знайти завдяки економії коштів, передбачених на харчування школярів.

Водночас у міськраді розраховували на додаткову допомогу від держави для забезпечення харчування дітей до кінця року. За підрахунками управління освіти, до кінця року місту потрібно ще майже 150 мільйонів гривень: понад 109 мільйонів гривень — для дитсадків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спецшколи та закладів профтехосвіти.