Сміття, пошкоджені конструкції та відсутність комунікацій: недобудова на Намиві, яку місто купило за ₴11 млн, потребує відновлення

Недобудова на вулиці Озерній у Миколаєві. Фото МикВісті

У Миколаєві реалізацію проєкту з будівництва молодіжного та спортивно-освітнього центру у недобудові на вулиці Озерній, 43 призупинили. Підрядник, який мав розробити проєктно-кошторисну документацію, не виконав умови договору.

Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Зазначимо, що мова йде про недобудовану будівлю банку «Столиця» по вулиці Озерна, 43 у мікрорайоні Намив. У 2017 році будівлю придбали за 11 мільйонів гривень для Будинку культури. Однак її так і не використали.

Після цього стало відомо, що будівлю хочуть облаштувати під багатофункціональний молодіжний та спортивно-освітній центр, призначений для фізичного, творчого та особистісного розвитку дітей і молоді, а також проведення навчальних, культурно-мистецьких, спортивних і соціальних заходів.

У 2025 році Управління капітального будівництва замовило технічне обстеження будівлі та інженерно-геодезичні роботи. Фахівці перевірили стан об’єкта, зробили зйомку фасаду та підготували обмірні креслення. Результати обстеження оформили у технічних звітах, які мали стати основою для розроблення проєктно-кошторисної документації.

Згідно з технічним звітом, через тривалий простій та вплив опадів будівля має низку пошкоджень і фізичний знос. Загальний фізичний знос конструкцій оцінили у 24%.

Фото зі звіту щодо технічного стану будівлі

Фото зі звіту щодо технічного стану будівлі

Зокрема, під час обстеження виявили корозію арматури та руйнування захисного шару бетону на плитах перекриття. На частині конструкцій першого поверху є сліди пожежі, а плити третього поверху вкриті мохом і грибком.

На стінах зафіксували сколи цегли та тріщини. Також обстеження показало, що окремі цеглини з будівлі люди розбирали та забирали. У підвалі зафіксували підвищену вологість та купи сміття. Орієнтовна площа засмічених приміщень становить 156 квадратних метрів.

Фото зі звіту щодо технічного стану будівлі

При цьому будівля фактично не має основних елементів для повноцінної експлуатації. У ній відсутні дах і покрівля, вікна, двері, підлоги та вимощення. Також немає внутрішнього й зовнішнього оздоблення.

Фото зі звіту щодо технічного стану будівлі

Не облаштовані й основні інженерні мережі — водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання та вентиляція. Сходи збудовані лише до підвалу, а на верхніх поверхах є тільки міжповерхові площадки.

Фото зі звіту щодо технічного стану будівлі

Водночас, за висновком технічного звіту, на момент обстеження прогресуючих руйнувань будівлі не виявили. Однак без проведення повного комплексу відновлювальних робіт вона не придатна для нормальної експлуатації.

У вересні 2025 року управління уклало договір із ТОВ «ЛІДСТАР ТРЕЙД» на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вартість робіт склала один мільйона гривень.

Скриншот тендеру з Prozorro

За задумом міської влади, у будівлі мали створити сучасний молодіжний та спортивно-освітній центр. Там планували облаштувати спортивні зали, приміщення для гуртків музичного, художнього, театрального, хореографічного та декоративно-прикладного мистецтва, тренінгові кімнати, адміністративні й допоміжні приміщення. Також передбачали житлові кімнати для тимчасового перебування вихованців і персоналу та захисну споруду цивільного захисту.

Проєкт мав також передбачати сучасні інженерні системи, заходи з енергоефективності, пожежної безпеки та безбар’єрності, а на прилеглій території — паркувальні й пішохідні зони.

Втім, розробити проєкт повністю не вдалося. Як зазначили в Управлінні капітального будівництва, з 20 лютого з підрядником розірвали договір через невиконання його умов.

В тендерній документації зазначається, що ТОВ «ЛІДСТАР ТРЕЙД» не розпочало роботи у визначені договором строки, порушило календарний графік та не передало замовнику для попереднього погодження матеріали за етапами «Інженерно-геодезичні вишукування» та «Архітектурні рішення». На момент розірвання договору затримка виконання робіт перевищувала 30 календарних днів.

У міськраді зазначили, що через розірвання договору проєктно-кошторисну документацію не завершили, тому реалізацію проєкту наразі призупинено.

При цьому остаточна вартість будівництва поки невідома.

«Стосовно питання фінансування повідомляємо, що на сьогодні джерела фінансування реалізації проекту «Нове будівництво будівлі нежитлового призначення не визначені. Орієнтовна вартість реалізації зазначеного проекту буде визначена після розроблення, проходження експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації відповідно до вимог чинного законодавства», — йдеться у відповіді на запит.

Якщо місто вирішить відновити його реалізацію, спочатку мають визначити джерело фінансування, а вже після цього вирішуватимуть питання розроблення нової проєктно-кошторисної документації.

У відповіді на запит також зазначено, що у 2023–2025 роках кошти на утримання, охорону та обслуговування будівлі на Озерній, 43 не виділялися.

Відповідь виконавчого комітету Миколаївської міської ради на запит МикВісті

Відповідь виконавчого комітету Миколаївської міської ради на запит МикВісті

Відповідь виконавчого комітету Миколаївської міської ради на запит МикВісті

Недобудова на Намиві

У травні 2017 року Миколаївська міськрада ухвалила рішення про придбання за 11 мільйонів гривень недобудованої будівлі на вулиці Озерна, 43 у мікрорайоні Намив для розміщення там Будинку культури. Пізніше багато депутатів вважали покупку недоцільною і висловили своє незадоволення через високу ціну. Також з'явилася інформація, що вартість будівлі було завищено на 5 мільйонів гривень.

Справою про купівлю недобудови на Намиві зайнялось НАБУ.

У 2019 році Олександр Сєнкевич заявив, що не може чекати, доки закінчиться розслідування у справі про купівлю недобудованої будівлі, оскільки вона за цей час «розвалиться». Він пропонував перенести це питання у публічну площину, щоб поліція дала можливість проводити роботи на цьому об'єкті і місто змогло збудувати там будівлю «для дітей».

У лютому 2020 року стало відомо що справа про недобудову на Намиві була знову направлена за підслідністю до НАБУ. У ході експертизи встановили, що міськрада переплатила за будівлю 2,2 мільйона.

У липні 2021 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич озвучив плани подати будівлю на фінансування з державного бюджету. А після ремонту там мали відкрити Центр дозвілля та розвитку дитячої творчості.