Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

Вивезення сміття. Архівне фото МикВісті

Для жителів Тернівки затвердили окремий порядок перерахунку за вивезення сміття. Таким рішенням збираються вирішити проблему з подвійними платіжками у мікрорайоні. Жителям дали 90 днів, щоб подати заяви з пакетом документів для перерахунку.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у Тернівці виникала проблема з подвійними платіжками, оскільки там працювали два перевізники — «Миколаївкомунтранс» та «Евако». У лютому Департамент ЖКГ на профільній комісії у лютому заявив, що люди незаконно уклали договір з перевізником, який не був офіційно визначеним у мікрорайоні. Зрештою «Миколаївкомунтранс» судився з жителями.

На засіданні виконкому 22 липня заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив цю ситуацію.

— Певний період часу там була плутанина, хто надає послугу з управління побутовими відходами. Фактично єдиним надавачем послуги з 2022 року у нас є по трьом районам Миколаєва — Центральний, Заводський, Інгульський — КП «Миколаївкомунтранс» і по Корабельному КП «Обрій-ДКП». Але виникла така ситуація, що споживачі певний період сплачували послугу іншому суб'єкту господарювання КП «Евако», — сказав Ігор Набатов.

За його словами, проблему планують вирішити з перерахунком. Але жителі мають надати пакет документів та погодитися на вивіз сміття комунтрансом.

— У зв'язку з тим, що люди у цій ситуації не повинні страждати і отримувати подвійні платіжки, було прийнято рішення щодо можливості перерахунку, але за умови: люди нададуть документи, які підтверджують факт договірних відносин з тим суб'єктом господарювання, який надавав відповідну послугу, відсутня заборгованість за певний період, та надання заяви про приєднання до умов публічного договору саме з КП «Миколаївкомунтранс», — зазначив заступник директора департаменту ЖКГ.

При цьому він акцентував, що рішення є разовим у Миколаєві. У жителів буде 90 днів для подачі документів.

— Це не масова історія. І найголовніше, рішення буде діяти тільки протягом 90 днів. Тобто ті заявки, які протягом цього періоду будуть подані, будуть розглянуті. За умови, що всі документи в порядку, перерахунок буде здійснено. В інший період це буде зробити неможливо, — сказав Ігор Набатов.

Виконком підтримав затвердження такого порядку.

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