 Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

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Головна Новини Самоврядування 14:04, 22 липня, 2026

Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

Вивезення сміття. Архівне фото МикВістіВивезення сміття. Архівне фото МикВісті

Для жителів Тернівки затвердили окремий порядок перерахунку за вивезення сміття. Таким рішенням збираються вирішити проблему з подвійними платіжками у мікрорайоні. Жителям дали 90 днів, щоб подати заяви з пакетом документів для перерахунку.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у Тернівці виникала проблема з подвійними платіжками, оскільки там працювали два перевізники — «Миколаївкомунтранс» та «Евако». У лютому Департамент ЖКГ на профільній комісії у лютому заявив, що люди незаконно уклали договір з перевізником, який не був офіційно визначеним у мікрорайоні. Зрештою «Миколаївкомунтранс» судився з жителями.

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На засіданні виконкому 22 липня заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив цю ситуацію.

— Певний період часу там була плутанина, хто надає послугу з управління побутовими відходами. Фактично єдиним надавачем послуги з 2022 року у нас є по трьом районам Миколаєва — Центральний, Заводський, Інгульський — КП «Миколаївкомунтранс» і по Корабельному КП «Обрій-ДКП». Але виникла така ситуація, що споживачі певний період сплачували послугу іншому суб'єкту господарювання КП «Евако», — сказав Ігор Набатов.

За його словами, проблему планують вирішити з перерахунком. Але жителі мають надати пакет документів та погодитися на вивіз сміття комунтрансом.

— У зв'язку з тим, що люди у цій ситуації не повинні страждати і отримувати подвійні платіжки, було прийнято рішення щодо можливості перерахунку, але за умови: люди нададуть документи, які підтверджують факт договірних відносин з тим суб'єктом господарювання, який надавав відповідну послугу, відсутня заборгованість за певний період, та надання заяви про приєднання до умов публічного договору саме з КП «Миколаївкомунтранс», — зазначив заступник директора департаменту ЖКГ.

При цьому він акцентував, що рішення є разовим у Миколаєві. У жителів буде 90 днів для подачі документів.

— Це не масова історія. І найголовніше, рішення буде діяти тільки протягом 90 днів. Тобто ті заявки, які протягом цього періоду будуть подані, будуть розглянуті. За умови, що всі документи в порядку, перерахунок буде здійснено. В інший період це буде зробити неможливо, — сказав Ігор Набатов.

Виконком підтримав затвердження такого порядку.

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Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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