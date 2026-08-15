У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний прапор на підтримку полонених військових

У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний. Ілюстративне фото: VinTime

У Південноукраїнській міській територіальній громаді пропонують офіційно затвердити прапор-символ підтримки військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

Відповідний проєкт рішення планують винести на розгляд сесії міської ради.

Йдеться про блакитно-чорний прапор «Між небом та землею». Згідно з проєктом рішення, його пропонують затвердити як офіційний символ підтримки родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин.

Реклама

Зазначимо, що прапор виник як ініціатива родин безвісти зниклих воїнів. Блакитне — це небо, віра, світло. Чорне — тінь невідомості, у якій опинились рідні.

У Південноукраїнську ініціативу щодо використання цих символів запропонували родини військовослужбовців. До міської ради із відповідним зверненням звернулася членкиня родини військового, який зник безвісти під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

У міськраді зазначають, що рішення має на меті підтримати родини полонених та зниклих безвісти військових і утвердити в громаді символи єдності, надії та віри у повернення кожного захисника.

Також пропонується затвердити в біло-чорний прапор Надії. Проєкт передбачає, що обидва прапори планують встановити на постійній основі у визначеному публічному просторі Південноукраїнська. Однак конкретне місце в документі наразі не зазначене.

Остаточне рішення щодо затвердження прапорів як офіційних символів громади мають ухвалити депутати міської ради.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради 16 квітня підтримали зміну герба Миколаївщини. Обрали варіант зі Святим Миколаєм.

Рада з питань геральдики при Миколаївській обласній раді визначила два ескізи нового герба регіону, які передали на розгляд депутатів. Ними стали варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії.

Бльшість територіальних громад Миколаївської області підтримали варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая. Водночас дві громади взагалі не підтримували жоден.

Крім того, депутати затвердили зміни до відзнак Миколаївської облради. Вони стосуються ескізів нагород, оскільки на символіці області тепер зображений Святий Миколай. Проте символи античної Ольвії, які пропонували для герба області військові, тепер відобразять на відзнаці «За захист Миколаївщини».