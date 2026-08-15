 У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний прапор на підтримку полонених військових

  • субота

    15 серпня, 2026

  • 22.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2026 субота

  • Миколаїв • 22.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 10:12, 15 серпня, 2026

У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний прапор на підтримку полонених військових

У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний. Фото: VinTimeУ Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний. Ілюстративне фото: VinTime

У Південноукраїнській міській територіальній громаді пропонують офіційно затвердити прапор-символ підтримки військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

Відповідний проєкт рішення планують винести на розгляд сесії міської ради.

Йдеться про блакитно-чорний прапор «Між небом та землею». Згідно з проєктом рішення, його пропонують затвердити як офіційний символ підтримки родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин.

Реклама

Зазначимо, що прапор виник як ініціатива родин безвісти зниклих воїнів. Блакитне — це небо, віра, світло. Чорне — тінь невідомості, у якій опинились рідні.

У Південноукраїнську ініціативу щодо використання цих символів запропонували родини військовослужбовців. До міської ради із відповідним зверненням звернулася членкиня родини військового, який зник безвісти під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

У міськраді зазначають, що рішення має на меті підтримати родини полонених та зниклих безвісти військових і утвердити в громаді символи єдності, надії та віри у повернення кожного захисника.

Також пропонується затвердити в біло-чорний прапор Надії. Проєкт передбачає, що обидва прапори планують встановити на постійній основі у визначеному публічному просторі Південноукраїнська. Однак конкретне місце в документі наразі не зазначене.

Остаточне рішення щодо затвердження прапорів як офіційних символів громади мають ухвалити депутати міської ради.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради 16 квітня підтримали зміну герба Миколаївщини. Обрали варіант зі Святим Миколаєм.

Рада з питань геральдики при Миколаївській обласній раді визначила два ескізи нового герба регіону, які передали на розгляд депутатів. Ними стали варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії.

Бльшість територіальних громад Миколаївської області підтримали варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая. Водночас дві громади взагалі не підтримували жоден.

Крім того, депутати затвердили зміни до відзнак Миколаївської облради. Вони стосуються ескізів нагород, оскільки на символіці області тепер зображений Святий Миколай. Проте символи античної Ольвії, які пропонували для герба області військові, тепер відобразять на відзнаці «За захист Миколаївщини».

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Південноукраїнськ

11-річний співак з Миколаївщини увійшов до довгого списку нацвідбору на Дитяче Євробачення
Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду
У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення
Реклама
Читайте також:
новини
У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення

Юлія Лук’яненко
новини
Водія загону Червоного Хреста, який евакуював людей з Херсона, поліція Миколаївщини відвезла до ТЦК

Юлія Лук’яненко
новини
Ексдепутатка вимагає від фермера з Вознесенська майже пів мільйона доларів боргу: він каже, що не брав грошей, а його підпис підробили

Аліса Мелікадамян
новини
У Первомайську планують створити комунальну ритуальну службу

Альона Коханчук
новини
«Миколаєву загрожує бюджетний шатдаун наприкінці року», — секретар міськради Фалько

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Південноукраїнськ

У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення
Велосипедист із Південноукраїнська здолав 7500 км Європою та увійшов до топ-15 заїзду
11-річний співак з Миколаївщини увійшов до довгого списку нацвідбору на Дитяче Євробачення

На Миколаївщині через атаку «Шахедів» постраждала жінка: пошкоджені склад, адмінбудівлі та АЗС

Суд відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали при отримані хабаря: він може вийти під заставу ₴4,6 млн

У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення