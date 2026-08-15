На Миколаївщині через атаку «Шахедів» постраждала жінка: пошкоджені склад, адмінбудівлі та АЗС

На Миколаївщині через атаку «Шахедів» постраждала жінка. Ілюстраційне фото з архіву МикВісті

Упродовж минулої доби та вночі 15 серпня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що ворог атакував область БпЛА типу «Shahed/Гербера». У Шевченківській громаді через обстріл постраждала 59-річна жінка. Її госпіталізували. Станом на ранок вона перебуває у стабільному стані.

У Снігурівській громаді Баштанського району російські війська протягом учорашнього дня та вночі вісім разів атакували дронами типу «Молнія».

Унаслідок атак у Снігурівці пошкоджені складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі та автозаправна станція. Люди не постраждали.

Ще три атаки FPV-дронами зафіксували в Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що Снігурівську громаду двічі атакували безпілотниками «Молнія» — 13 та вранці 14 снрпня. У селі Тамарине пошкоджено будинок культури, а у Снігурівці — заклад освіти.