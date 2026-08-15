 У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення

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Головна Новини Самоврядування 7:30, 15 серпня, 2026

У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення

У Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар'єрністю у ветеранському офісі. Ілюстративне фото Сім днівУ Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар'єрністю у ветеранському офісі. Ілюстративне фото Сім днів

Ветеранський офіс у Південноукраїнську, який працює вже два роки, не відповідає умовам безбар'єрності. Є проблеми з входом та вбиральнею. Приміщення маленьке, тому його не можуть зробити інклюзивним.

Про це йшлося на комісії з питань житлової політики, комунального господарства Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як стало відомо, у листопаді 2024 року у Південноукраїнську створили офіс «4.5.0», де збираються ветерани. Там працюють два фахівці з супроводу ветерана.

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Але з того часу у приміщенні є проблеми з дотриманням норм безбар'єрності.

— На сьогодні, на жаль, вхід у приміщення не підлаштований для людей з інвалідністю. Також зараз є проблема щодо вбиральні. Вона також дуже маленька: приміщення неможливо зробити відповідно до норм, тому що воно вузьке і там немає простору, — розповіла доповідачка.

Також озвучили, що окрім ветеранського офісу, приміщення орендує територіальний центр: там працюють швачка та банк одягу, що назвали соціально важливими послугами. Під час огляду міські служби запропонували терцентру відмовитися від приміщення і знайти для них нове. Натомість весь простір зробити ветеранським.

— Ми пропонуємо, щоб територіальний центр відмовився від трьох приміщень, і центр соціальних служб візьме офіційно в оренду. Тоді зможемо взяти участь у грантах і на проведення ремонту, і створення відповідних умов, — розповіла доповідачка.

Поки терцентру не запропонували інші приміщення. Але, як розповіла директорка Південноукраїнського міського центру соціальних служб Алла Дизик, розширити туалет, щоб дотриматися норм безбар'єрності, немає можливості. Тому для вирішення цього питання не можуть взяти участь у грантовому конкурсі та отримати кошти.

— Мені прикро, що ми два роки працюємо. Коли ви приймали рішення про створення офісу, ви поставили умову: облаштовуйте за гранти. Ми його облаштували. 28 позицій, 51 предмет були придбані. Зараз він є. А тепер трошки вдосконалюємося, розширяємося... Я запрошую вас відвідати і на місці я б вас поводила, показала, як ми то все бачимо. Тому що хочеться, щоб ветерани були почуті, а не тільки тоді, коли пишуть якийсь хейт, — зазначила Алла Дизик.

Нагадаємо, будинку №46 по вулиці Спаській у Миколаєві, де проводили будівельні роботи без дозволів, перевірили дотримання умов безбар'єрності та зафіксували порушення. Для проведення основної перевірки — самовільних будівельних робіт — чекають дозволу міністерства.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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