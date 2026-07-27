 У Південноукраїнську за ₴417 тисяч розроблять проєкт нового міського кладовища

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Головна Новини Самоврядування 10:00, 27 липня, 2026

У Південноукраїнську за ₴417 тисяч розроблять проєкт нового міського кладовища

Кладовище у Миколаєві, фото «МикВісті»Кладовище у Миколаєві, фото «МикВісті»

У Південноукраїнську планують витратити 416,7 тисячі гривень на розробку детального плану території для будівництва нового міського кладовища. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет міської ради.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник має до 15 грудня 2026 року підготувати детальний план території за межами населених пунктів Південноукраїнської громади. До робіт також входить топографо-геодезична зйомка місцевості.

Згідно з технічним завданням, проєктанти мають визначити планувальну структуру майбутнього кладовища, розробити транспортну та інженерну інфраструктуру, передбачити благоустрій і озеленення території, встановити санітарно-захисні зони, а також спроєктувати окремі сектори для військових поховань. Орієнтовна площа території становить 20 гектарів.

Межі проєктування детального плану території, скриншот з тендерної документаціїМежі проєктування детального плану території, скриншот з тендерної документації

Крім того, документація має включати стратегічну екологічну оцінку, розділ із землеустрою, інженерно-технічні заходи цивільного захисту та передбачати зміну цільового призначення однієї земельної ділянки комунальної власності.

Наразі триває прийом пропозицій від потенційних учасників тендеру, після чого замовник визначить виконавця робіт.

Нагадаємо, на будівництво двох меморіальних комплексів на честь загиблих захисників у Миколаєві потрібно 105,8 мільйона гривень. Перший меморіальний комплекс планують збудувати на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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