Південноукраїнськ отримає 14 генераторів від США на ₴58 млн

Південноукраїнськ отримає 14 генераторів від США. Ілюстративне фото МикВісті

Південноукраїнська міська рада планує безоплатно прийняти у комунальну власність 14 генераторів, переданих у межах міжнародної співпраці зі США.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради.

Загальна вартість обладнання становить 1,33 мільйона доларів США, або 58,4 мільйона гривень за курсом на 19 березня 2026 року.

Генератори передали в межах співпраці з Національною адміністрацією ядерної безпеки Міністерства енергетики США. Обладнання планують використовувати для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури громади.

Усю отриману техніку закріплять за комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Генератори використовуватимуть як резервні джерела живлення для теплорозподільчих пунктів та каналізаційно-насосних станцій.

У міськраді зазначають, що отримання генераторів має забезпечити стабільне надання базових комунальних послуг та роботу соціально важливих об’єктів громади.

Раніше повідомлялося, що з початку року міжнародні партнери передали Миколаєву 101 дизельний генератор. Їх надали закладам культурної сфери та підприємствам критичної інфраструктури.

Також німецька благодійна організація «Blau-Gelbes Kreuz» передала для потреб Миколаєва 16 промислових та дизельних генераторів на загальну суму 3,2 мільйона гривень.

Зазначимо, що у Миколаєві за 2025 рік об’єднання співвласників багатоквартирних будинків подали чотири заявки на отримання компенсації за купівлю генераторів.