«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрада

Депутати Південноукраїнської міської ради звернулися до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, голови Національної служби здоров'я. Вони просять переглянути умови медреформи та зберегти пологові відділення в територіальних громадах. Депутати зауважили, що під час війни закриття таких відділень несе ризики для жителів.

Таке рішення міськрада Південноукраїнська ухвалила на сесії 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Депутатка Антоніна Мартинко («Європейська солідарність») нагадала депутатам, що нещодавно у Південноукраїнську на межі закриття опинилися пологове та дитяче відділення у лікарні.

— Одна з причин, про яку зазначає головний лікар, — це те, що у нас немає належної кількості пологів, і в наступному році взагалі піднімається питання, чи буде в нас цей пакет (НСЗУ — прим.). На сьогодні за півріччя ми нібито вийшли на кількість, але на зараз кількість пологів зменшується, — зазначила депутатка.

Вона запропонувала депутатам підтримати звернення до керівництва Верховної Ради, Кабміну та НСЗУ, щоб пологові відділення у громадах не закривали. Аналогічне звернення депутати обговорювали на сесії у липні, але не підтримали.

Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрада Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрада

Тому депутатка повторно просила розглянути питання. У зверненні депутати наголосили на тому, що через нові критерії укладання договорів з НСЗУ постало питання про закриття пологових відділень та фінансування.

— Закриття пологових відділень не означає лише припинення надання акушерської допомоги. Воно створює реальну загрозу життю та здоров'ю жінок і новонароджених, які будуть змушені долати десятки кілометрів до найближчого пологового відділення. Хочу зазначити, що у нас найближче, — це Вознесенськ. В умовах воєнного стану повітряних тривог, руйнування інфраструктури та транспортних обмежень це може призвести до непоправних наслідків, — зачитала звернення Антоніна Мартинко.

У зверненні пропонують переглянути критерії укладання договорів з Нацслужбою здоров’я. При цьому враховувати не тільки кількість пологів, а й доступність до медичної допомоги, віддаленість від інших пологових відділень, безпекову ситуацію та інші фактори.

— Вважаємо, що необхідно переглянути підхід до фінансування медичних послуг та забезпечення стабільної роботи лікарень, зокрема шляхом перегляду фінансового забезпечення пакетів медичних послуг відповідно до їх фактичної собівартості. Застосування гнучких кількісних критеріїв для укладання договорів із НСЗУ, щорічної індексації тарифів, застосування підвищувальних коефіцієнтів для закладів охорони здоров'я у невеликих громадах, — зауважила депутатка.

Міськрада Південноукраїнська просить забезпечити можливість функціонування пологових відділень у великих громадах, незалежно від кількості пологів, внести зміни до програми медичних гарантій, які враховуватимуть особливості громад з невеликою кількістю населення.

Цього разу 23 депутати підтримали звернення.

Пологове відділення на межі закриття

Нагадаємо, що у Південноукраїнській міській багатопрофільній лікарні головний лікар Сергій Лупов скасував свій наказ про скорочення пологового та дитячого відділень.

Хоча раніше у Південноукраїнську планували з вересня скоротити пологове та дитяче відділень через фінансові труднощі медичного закладу.

Після поширення наказу в соціальних мережах ситуацію прокоментував сам керівник лікарні Сергій Лупов. Він заявив, що рішення пов’язане не з бажанням адміністрації скоротити медичну допомогу, а з наслідками медичної реформи, демографічною ситуацією та вимогами Національної служби здоров’я України.

Разом з тим керівник лікарні Сергій Лупов відмовився брати участь у роботі спеціально створеної групи для пошуку шляхів виходу з кризи у лікарні.

Крім того, лікарня просить списати 8,6 мільйона гривень фінансової допомоги, яку отримали від громади на поворотній основі.