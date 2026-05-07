 Німецькі благодійники передали Миколаєву генераторів на ₴3,2 млн

Генератор, архівне фото «МикВісті»

Німецька благодійна організація «Blau-Gelbes Kreuz» передала для потреб Миколаєва 16 промислових та дизельних генераторів на загальну суму 3,2 мільйона гривень.

Наразі міська влада має затвердити набувачів гуманітарної допомоги, опублікувавши відповідний проєкт рішення на сайті міської ради. Найближчого засідання виконавчий комітет має ухвалити це рішення, пишуть «МикВісті».

Чотири промислові дизельні генератори отримають Центр первинної медико-санітарної допомоги №4, гімназія № 61, гімназія № 64 та зоопарк.

Ще 12 дизельних генераторів отримають дитячі садочки, бібліотека та Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради.

Німецько-українське товариство «Blau-Gelbes-Kreuz» — це німецька благодійна організація з Кельна, яка активно підтримує Україну, здійснюючи великі медичні та гуманітарні проєкти, евакуацію та співпрацюючи з українськими фондами.

Нагадаємо, що у Миколаєві за 2025 рік об’єднання співвласників багатоквартирних будинків подали чотири заявки на отримання компенсації за купівлю генераторів.

Водночас Миколаїв мав отримати 50 генераторів у межах допомоги від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI). Всього в Україну доставили 300 одиниць обладнання.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

