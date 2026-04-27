У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Будинок на Набережній у Миколаєві, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради розраховують, що після розробки проєктної документації на енергомодернізацію 10 багатоквартирних будинків за проєктом FELICITY II будівельні роботи профінансує Європейський інвестиційний банк.

Як відомо, у межах європейської програми FELICITY II для мешканців 10 будинків мають розробити проєкти енергомодернізації будівель, а надалі місто має знайти фінансування робіт.

У Департаменті ЖКГ кажуть: їх планують відновити за підтримки Європейського інвестиційного банку.

«Механізм наразі перебуває на стадії погодження з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України», — уточнили там.

Якщо цей варіант не спрацює — альтернативним розглядають «ВідновиДім». Це грантова програма Фонду енергоефективності, яка дає гроші лише ОСББ.

Але ще щонайменше рік триватиме розробка самих проєктів модернізації будинків — до липня 2027 року, кажуть у Департаменті ЖКГ. Цей процес вже почався.

«Відбір проєктної організації проводила команда, що реалізує проєкт у співпраці з GIZ. У якості експертів європейського рівня також залучили Німецьке енергетичне агентство DENA», — розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва.

FELICITY II допомагає містам підготувати великі проєкти відновлення так, щоб під них дали гроші міжнародні банки. Програму підтримують Європейський інвестиційний банк і уряд Німеччини. А реалізує її німецька державна організація GIZ.

А що з відбудовою житла за HOPE?

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

Згодом стало відомо, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію — про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання».

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «HOPE» — енергозбереження та благоустрій. «В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках «HOPE», додали там.

Станом на листопад 2027 року тривали тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «HOPE». А розпочати відновлення 54 багатоповерхівок у межах проєкту «HOPE» планують до листопада 2027 року.