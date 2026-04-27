Після обстрілу порту у Чорноморську в акваторії утворилася пляма з олії
- Юлія Лук’яненко
11:44, 27 квітня, 2026
Обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Екологи розповіли, що резервуар з олією зруйнований внаслідок пожежі. Служби порту локалізували наслідки аварії.
«На території встановили бар’єри для стримування розтікання, перекрили дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище», — повідомили в екоінспекції.
Також додали, що ґрунти не забруднені, оскільки покриття на ділянці бетонне. Але в акваторію порту вилилася олія.
«На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження», — зазначили екоінспектори.
Інспекція відібрала проби морської води. За результатами аналізів зможуть визначити рівень забруднення та підрахувати збитки.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, які забезпечують роботу Українського морського коридору. Чорноморськ також входить до складу Великої Одеси.
