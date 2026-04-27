 Російська атака пошкодила порт у Чорноморську: розлилася олія

Після обстрілу порту у Чорноморську в акваторії утворилася пляма з олії

В акваторію порту у Чорноморську розлилася олія. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного регіону

Обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екологи розповіли, що резервуар з олією зруйнований внаслідок пожежі. Служби порту локалізували наслідки аварії.

«На території встановили бар’єри для стримування розтікання, перекрили дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище», — повідомили в екоінспекції.

Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного регіону
Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного регіону
Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного регіону

Також додали, що ґрунти не забруднені, оскільки покриття на ділянці бетонне. Але в акваторію порту вилилася олія.

«На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження», — зазначили екоінспектори.

Інспекція відібрала проби морської води. За результатами аналізів зможуть визначити рівень забруднення та підрахувати збитки.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, які забезпечують роботу Українського морського коридору. Чорноморськ також входить до складу Великої Одеси.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вночі вдарила по Одесі: пошкоджені будинки, готель і авто, є поранені
Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені будинки, церква і підприємство, є поранені
Через удар по порту Великої Одеси пошкоджені енергооб’єкт терміналу і судно
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

Альона Коханчук
новини
Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
Служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд

Юлія Бойченко
новини
Під Миколаєвом вітер розносить пил зі шламових полів глиноземного заводу: екологи говорять про загрозу

Альона Коханчук
новини
Понад 4 тисячі заяв «зависли»: у Миколаєві хочуть зупинити прийом звернень на приватизацію землі

Альона Коханчук
Останні новини про: Війна в Україні

Через удар по порту Великої Одеси пошкоджені енергооб’єкт терміналу і судно
Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені будинки, церква і підприємство, є поранені
Росіяни вночі вдарила по Одесі: пошкоджені будинки, готель і авто, є поранені

Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

23 хвилини тому

Повалені дерева на будинки та дороги: рятувальники показали наслідки негоди на Миколаївщині

Головне сьогодні