 Пожежі у Миколаївській області 26 квітня

  • понеділок

    27 квітня, 2026

  • 9.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 9.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві рятувальники винесли чоловіка з палаючої квартири

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби в Миколаївській області рятувальники ліквідували 14 пожеж, із них сім — у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки. Сусіди помітили дим і викликали рятувальників. У помешканні виявили 58-річного чоловіка та винесли його на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. Попередня причина пожежі — порушення правил безпеки під час користування газовими приладами.

Пожежі також сталися в районах області. У Вознесенському районі горіли будівля, яка не експлуатується, та житловий будинок. У Первомайському — літня кухня і господарча споруда. У Миколаївському районі — дрова в господарчій будівлі та сінник із сіном.

Окремо зафіксовано пожежу автомобіля у Вознесенську — горів Opel Vectra.

Ще шість випадків — це займання сухої трави та очерету в різних громадах області, а також у Миколаєві. Загалом до ліквідації пожеж залучили 56 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 25 квітня на території Миколаївської області сталося п’ять пожеж, з яких чотири — в екосистемах і одна — в сміттєвому пластиковому контейнері.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

