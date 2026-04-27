Повалені дерева на будинки та дороги: рятувальники показали наслідки негоди на Миколаївщині

Повалене дерево впало на будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС

Протягом другої половини дня вчора, 26 квітня, рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Миколаївській області.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області.

Рятувальники повідомили, що через сильні пориви вітру та дощі падали дерева на будівлі та дороги. Через це рух транспорту був ускладнений.

«Надзвичайники розпилювали повалені дерева у Миколаєві, Баштанці та Березанській громаді Миколаївського району. До робіт залучили 32 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники показали наслідки негоди на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Зазначимо, що у групі Contact Center при Миколаївській міській раді миколаївці продовжують публікувати звернення щодо дерев, які упали в різних частинах міста.

Вул. Велика Морська, 15. Фото: Сергій Луньов

Вул. Євгенія Логінова, 38-В. Фото: Анна Троянович

Вул. Курортна, 15. Фото6 Юрій Кюкало

Вул.Лазурна,1. Фото Олександр Бевко

Вул. Генерала Алмазова, 29. Фото: Каті Феоктистова

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, через штормовий вітер на Миколаївщині падали дерева, були обриви електромереж. Крім того, тисячі людей залишилися без світла.

Під Миколаєвом штормовий вітер розносив по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Екологи попередили про загрозу.

Після цього у Миколаївській ОВА заявили, що пиління шламу локалізували, а сьогодні на території мають чергувати рятувальники. Наразі залишається вітряна погода.