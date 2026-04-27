Служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області від початку 2026 року оголосила 18 тендерів на ремонт доріг загальною вартістю 4,8 мільярда гривень.

Про це свідчать дані аналітичної моніторингової системи BI Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про ремонт окремих ділянок ключових напрямків у регіоні. Зокрема, це дороги:

Миколаїв — Доманівка — Берізки;

Благовіщенське — Миколаїв (через Вознесенськ);

Одеса — Мелітополь — Новоазовськ;

Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка»;

Казанка — Снігурівка — Р-47;

Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв.

Найменший за вартістю тендер становить 67,2 мільйона гривень — це ремонт частини дороги Казанка — Снігурівка — Р-47.

Водночас найдорожчий тендер — 654,4 мільйона гривень — оголосили на ремонт одразу кількох ділянок дороги Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка».

Підрядники, згідно з тендерною документацією, мають до кінця 2026 року виконати комплекс робіт із ремонту дорожнього покриття. Зокрема, передбачено фрезерування старого асфальтобетонного шару, вирівнювання та підготовку основи дороги із щебенево-піщаної або щебеневої суміші, а також укладання нового дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші та щебенево-мастикового асфальту. Окремо заплановано нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Станом на зараз більшість тендерів перебувають на етапі подачі пропозицій. В окремих закупівлях уже триває кваліфікація переможців.

Нагадаємо, станом на квітень Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

До цього в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Для ремонту автодоріг регіону необхідно більше 29,4 мільярда гривень.

А що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.