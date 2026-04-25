 Україна не збирається торгувати землею на перемовинах

Буданов: «По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну»

Голова Офісу президента Кирило Буданов. Скриншот з трансляції Київського безпекового форуму

Україна не збирається «торгувати» своєю землею на перемовинах та знайде рішення щодо Донбасу, яке підійде українській стороні.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов сказав під час Київського безпекового форуму, пишуть «МикВісті».

Кирилу Буданову поставили питання стосовно Донбасу: президент Володимир Зеленський попереджав про можливий наступ російської армії та більш сильний тиск американської сторони, тому чи є пропозиції поступитися Донбасом.

Керівник Офісу президента відповів, що деякі моменти перемовин не можна розголошувати.

— Повторюсь вам ще раз. Значить, всі реальні аспекти, не проблемні, а сенситивні аспекти, вони не можуть бути розголошені ніколи до моменту завершення. Бо інакше якийсь сенс в цих перемовинах. Можна просто через телевізор обмінюватись думками, як от, до речі, пан Лавров періодично робить, — відповів Кирило Буданов.

Разом з тим, він наголосив стосовно Донбасу, що ніхто не збирається торгувати українською землею.

— Червона лінія проста, я думаю, вона всім зрозуміла. Перше, ми нічого не визнаємо. Цього не буде, хто б там що не намагався. І так просто не буде. Навіть не мрійте. Стосовно Донбасу, ми знайдемо, я певен, рішення, яке задовольнить, перш за все, нас, бо це наша земля. І ніхто тут не в праві торгувати землею. Цього не буде, — заявив голова Офісу президента.

За його словами, Україна обов'язково має бути єдиною для виживання держави.

— Що робити? Знову ж таки, нічого нового вам не скажу. Ми в стані, коли якщо ми будемо слабкими, з нами взагалі в принципі розмовляти ніхто не буде. Наша сила, внутрішня сила — це наша єдність. Зовнішня — так, це робота з партнерами, союзниками, співчуваючими і так далі. Але внутрішня наша сила — це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися. Якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше взагалі не має жодного значення. Нам можна сюди закинути мільйон танків, дронів, літаків, але якщо немає єдності, просто це не буде працювати. Це найголовніше. І на жаль, чи на щастя, у ці часи ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось, заради досягнення мети. А мета у нас — виживання нашої держави і дати їй майбутнє. Тому зараз ми всі маємо об'єднатися навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України. І іншого варіанту не існує. Все інше призведе нас просто до катастрофи, — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх перемовин з США та Росією у Азербайджані, якщо РФ буде готова до дипломатії.

Останні новини про: Донеччина

Росія вдарила по Краматорську: загинуло троє братів, їхні мама й бабуся поранені
Зеленський заявив, що українці не погодяться поступитися Донбасом навіть за складних обставин
«Чому ми маємо за це платити», — Зеленський про вимоги США щодо територій
Реклама
Читайте також:
новини
З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли: власники житла чекають компенсацію

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
новини
Миколаїв квітневий: як місто прокидається після морозів та зустрічає весну

Даріна Мельничук
новини
«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Світлана Іванченко
Останні новини про: Донеччина

«Чому ми маємо за це платити», — Зеленський про вимоги США щодо територій
Зеленський заявив, що українці не погодяться поступитися Донбасом навіть за складних обставин
Росія вдарила по Краматорську: загинуло троє братів, їхні мама й бабуся поранені

З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли

6 годин тому

Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін у Миколаєві розкрив секрети зйомок

Головне сьогодні