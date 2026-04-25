Зеленський заявив, що Україна готова провести тристоронні перемовини в Азербайджані

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Азербайджану. Скриншот з трансляції

Україна готова до тристоронніх перемовин з США та Росією у Азербайджані, якщо РФ буде готова до дипломатії.

Про це заявив сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський під час спілкування медіа за результатами зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, пишуть «МикВісті».

Президент повідомив, що це його перший візит до країни за час війни. Останній раз він був в Азербайджані у 2019 році.

Президент України зазначив, що під час його візиту до Азербайджану підписали шість документів про співпрацю, зокрема і безпекові. Володимир Зеленський додав, що Україна готова до трьохсторонніх перемовин у Азербайджані.

— Дуже важливо, що ми проговорювали і мирні зусилля. Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу. Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії, — сказав Володимир Зеленський.

