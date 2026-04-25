150 шкіл Миколаївщини приєдналися до освітнього застосунку «Мрія»: Кім дав завдання підключити всі заклади до кінця року

Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Фото: МикВісті

Миколаївщина є однією з 5 областей, де реалізують пілотний проєкт з впровадження цифрового освітнього застосунку «Мрія». Зараз до нього підключилися вже 150 закладів.

Про це розповіла під час брифінгу директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «МикВісті» .

Вона зазначила, що «Мрія» є застосунком, аналогічним «Дії», тільки для освіти. За словами Алли Веліховської, заклади активно подають документи для участі у проєкті. У застосунку поєднають всіх учасників освітнього процесу: батьків, викладачів, учнів, тих, хто допомагає навчатися, представників влади.

— Дуже багато там додаткових матеріалів для всіх батьків, наприклад, по профорієнтації. Там є велика кількість матеріалів психологів, якщо у дитини якісь проблеми, як виявити булінг, до кого звернутися. Вихід там же на всіх уповноважених одразу, якщо, наприклад, мати виявила, що у дитини булінг або не знає до кого звернутися, от саме все через застосунок «Мрія» це може бути здійснено, — пояснила Алла Веліховська.

До кінця травня, за словами очільниці департаменту освіти, планують приєднати 280 закладів.

— На сьогодні у нас 150 закладів вже беруть участь в цьому проєкті, і ми плануємо до кінця травня десь 280 закладів, які будуть підключені. Взагалі начальником військової адміністрації було поставлено завдання, щоб до кінця року, я так розумію, до кінця 26-го року, практично всі заклади почали брати участь в цьому проєкті, — зазначила Алла Веліховська.

Нагадаємо, у школах Миколаївської області учні підуть на літні канікули з 5 червня. Про це сказала директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська.