Вступ–2026 для молоді з ТОТ: умови, пільги та підтримка
18:00, 24 квітня, 2026
Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним.
Зібрали ключове: як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників із ТОТ, та як працює квота-2.
Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року – вступ можливий без НМТ, через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше – потрібні результати НМТ, але діє квота-2.
Квота-2 – це окремі бюджетні місця для вступників з ТОТ і територій активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%.
Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати: вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається.
Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою – після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця.
Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах: від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Частину процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду.
На час вступу надається безоплатне житло, а також передбачена додаткова державна підтримка, стипендії та допомога з адаптацією після переїзду.
Якщо ви тільки плануєте виїзд – звертайтеся. У межах ініціативи Bring Kids Back UA допомагають виїхати безкоштовно, конфіденційно та з повним супроводом – навіть якщо немає документів. Для кожного підбирають безпечний маршрут.
Якщо ви не готові вступати одразу, доступні підготовчі програми, зокрема «нульовий курс», щоб підтягнути знання з українознавчого компоненту, адаптуватися та спокійно підготуватися до навчання.
Вступ і навчання не потрібно проходити самостійно – на кожному етапі є супровід і підтримка.
Якщо вам потрібна інформація про вступ до українських університетів, процедуру подання документів або освітні можливості – звертайтесь до організацій та державних інституцій за посиланням https://linktr.ee/vstup_tot osvita.tot@bringkidsback.org.ua
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб'єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА
Останні новини про: Війна в Україні
