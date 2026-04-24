 У Миколаєві нові правила оплати проїзду в електротранспорті

У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Нові правила в електротранспорті Миколаєва. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві змінюють правила оплати проїзду в електротранспорті. Відтепер після сканування QR-коду пасажири матимуть лише 10 секунд, щоб його оплатити — інакше доведеться сканувати знову.

Про це під час прямого ефіру повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

За його словами, нововведення має унеможливити зловживання, коли пасажири відкладають оплату в очікуванні перевірки контролера.

— Після сканування у людини буде 10 секунд на компостування. Вже не буде такого, що можна вичікувати — зайде контролер чи ні. Через 10 секунд QR-код перестає бути дійсним, і його потрібно буде сканувати знову, — пояснив Юрій Сметана.

Крім того, у підприємстві попереджають про відповідальність за підробку квитків. У разі виявлення фальшивих QR-кодів до порушників викликатимуть правоохоронців.

— Якщо будуть виявлені факти підроблення QR-кодів, викликатимуть державну службу охорони та Національну поліцію для складання протоколів, — зазначив він.

У «Миколаївелектротрансі» також додали, що всі контролери мають спеціальні технічні засоби для перевірки електронних квитків і можуть одразу визначити, чи є QR-код дійсним.

Нагадаємо, у всьому громадському транспорті Миколаєва збільшили вартість проїзду у середньому на 33%. У маршрутках та автобусах нові тарифи діятимуть з 27 квітня, а в електротранспорті з 4 травня.

Водночас в електротранспорті Миколаєві з 4 травня з'явиться новий квиток — так званий квиток контролера для тих, хто не сплатив за проїзд. Коштуватиме він 300 гривень. Якщо пасажири будуть відмовлятися сплатити, то їм викликатимуть поліцію.

