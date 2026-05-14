Повалили на підлогу, приставили автомат, а сумку з грошима підкинули: суддя з Миколаєва Князєв розповів про обшуки НАБУ у його квартирі

У справі судді з Миколаєва Всеволода Князєва пройшло чергове засідання. Фото: Стас Юрченко, Watchers

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв прокоментував обшук у його квартирі у 2023 році. Він заявив, що детективи НАБУ поставили його на коліна, приставивши до голови автомат.

Про деталі засідання 11 травня розповіло видання Watchers.

Всеволоду Князєву Вищий антикорупційний суд дав можливість виступити і прокоментувати вже досліджені докази сторони обвинувачення. Він зокрема зосередився на відео з обшуками у нього вдома в ніч на 16 травня 2023 року.

Реклама

За словами обвинуваченого, правоохоронці увійшли до помешкання без пояснення причин слідчих дій, після чого поставили його на коліна та приставили автомат до голови. Князєв також стверджує, що йому не надали адвоката та не дозволили зв’язатися зі своїм захисником.

— Детектив Індиченко щось вимагав від мене, але я був шокований та не міг зрозуміти, що він хоче від мене почути. Також на відеозаписі і в додатку до протоколу обшуку у квартирі зафіксовані два епізоди, які можуть бути ступенем жорстокості, кваліфіковані як тортури, а в найменшому випадку як нелюдське поводження за третьою статтею Конвенцією з прав людини (заборона катування – прим), — зазначив Всеволод Князєв під час засідання.

На його думку, детективи намагалися здійснити на нього фізичний і психологічний тиск для дачі показань.

— Мене повалили на підлогу, а потім я був поставлений на коліна, руки були скручені за спиною, до мене приставлений автомат. Я чув, як працівник НАБУ передергував при цьому затвор автомата. При цьому детектив Індиченко проводив допит, а саме намагався отримати від мене якусь необхідну йому інформацію. Припинив він це робити тільки після огляду квартири слідчими (…) Такі дії призвели до втрати мною душевної рівноваги та здатності аналітично мислити, здійснювати своє право на захист в повній мірі (…) Очевидно, що працівники НАБУ хотіли продемонструвати, що моє життя тепер залежить від них і вони в праві вирішувати мою долю на власний розсуд, поміщуючи в небезпеку моє життя і примушуючи мене відчувати страх. Таким чином на мене здійснювався психологічний тиск, – додав обвинувачений.

Окрім цього, обвинувачений заявив, що гроші, які слідство вважає неправомірною вигодою, нібито були підкинуті самими детективами НАБУ до квартири ще до початку відеофіксації та до входу понятих.

— Я вважаю, що речі, які в подальшому були вилучені під час обшуку, а саме сумка і грошові кошти, які за версією обвинувачення були неправомірною вигодою, мобільний телефон тощо, були принесені детективами НАБУ і підкинуті у квартиру в той час, коли обшук проводився ними без участі понятих та без відеофіксації, — сказав Всеволод Князєв.

Він вкотре звернув увагу суду на те, що під час обшуків почалась повітряна тривога і лунали вибухи, проте йому заборонили спуститись в укриття, яке знаходиться в одній будівлі з квартирою. Обвинувачений просив суд визнати докази, отримані під час проведення обшуку недопустимими.

Прокурор Віталій Гречишкін заперечив ці заяви та наголосив, що слідчі дії були законними, а твердження про тиск уже перевірялися раніше.

— Фізичне насильство застосовано не було, ніяких тілесних ушкоджень завдано не було. При розгляді питання про надання дозволу на взяття під варту у Вищій раді правосуддя, при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, сторона захисту подала, зокрема, скаргу в порядку статті 206, і вона, і всі ці наведені доводи були предметом ретельного дослідження, — заявив Віталій Гречишкін.

Після виступу колегія суддів зазначила, що надасть оцінку цим доказам під час ухвалення вироку й оголосила перерву в розгляді.

Справа Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйона гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань. Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді.

Після моніторингу судових засідань Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (IAC ISHR) у справі Всеволода Князєва колегія суддів Вищого антикорупційного суду заявила про дискредитацію їх роботи.