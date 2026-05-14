Голову селищної ради на Миколаївщині підозрюють у зловживанні під час встановлення водонапірної башти

Підозру від правоохоронців у зловживанні отримала голова сільради Любов Баденко. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру голові Єланецької селищної ради Вознесенського району у зловживанні службовим становищем під час реалізації проєкту зі встановлення водонапірної башти.

Про це 14 травня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі та Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, у 2024 році посадовиця нібито створила умови для перемоги у тендері заздалегідь визначеного підприємця та сприяла укладенню договору попри порушення законодавства у сфері будівництва та закупівель.

Йдеться про тендер на встановлення водонапірної башти Рожновського (БР-25) з підключенням до розвідних мережі в селі Ольгопіль.

Слідство вважає, що після встановлення башти голова селищної ради підписала документи про виконання робіт, не перевіривши їхню якість та обсяг. Надалі вона розрахувалась з підприємством коштами місцевого бюджету та грантовим фінансуванням.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що фактичний об’єм резервуара водонапірної башти був меншим, ніж передбачалося договором та технічними характеристиками.

За даними слідства, через дії громаді завдали збитків на майже 585 тисяч гривень.

Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд уже обрав підозрюваній запобіжний захід та відсторонив її від посади.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, у Південноукраїнську головного інженера, приватного підприємця та колишню керівницю управління будівництва міськради підозрюють у розтраті міського бюджету на суму понад 6,8 мільйона гривень.