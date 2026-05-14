Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність міста двох шкільних автобусів загальною вартістю близько 8 мільйонів гривень.

Про це йшлося під час засідання Миколаївської міської ради у четвер, 14 травня, пишуть «МикВісті».

За словами заступниці начальника управління комунального майна Тетяни Дмитрової, автобуси передадуть із спільної власності територіальних громад Миколаївської області до комунальної власності міста для потреб управління освіти.

— Зазначеним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади двох шкільних автобусів загальною вартістю близько 8 мільйонів гривень та передачу їх на праві узуфрукту управлінню освіти. Згода області в нас є, тому прошу підтримати, — зазначила Тетяна Дмитрова.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що автобуси використовуватимуть для підвозу дітей із віддалених районів та мікрорайонів, де школи не можуть працювати офлайн.

— Це програма, за якою ми співфінансували закупівлю, здається, 50 на 50. Нам передали ці автобуси для того, щоб ми могли підвозити дітей із віддалених районів або мікрорайонів, де немає шкіл чи вони не мають можливості працювати офлайн, до найближчих навчальних закладів, — сказав Олександр Сєнкевич.

У результаті голосування рішення підтримали 30 депутатів.

Зазначимо, що у 2026 році громади Миколаївщини мають можливість придбати 40 шкільних автобусів на умовах співфінансування 50% на 50%. Наразі бажання закупити транспорт виявили для 12 автобусів. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, ліміт на придбання автобусів встановлений саме на рівні 40 одиниць транспорту.

Нагадаємо, що шість громад Миколаївщини отримають спеціалізовані шкільні автобуси. Два з них — Миколаїв. Їх мають передати у комунальну власність громад. Загальна вартість автобусів становила майже 27 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів. Автобуси мали бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних.