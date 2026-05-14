 Для учнів із віддалених районів Миколаєва передали шкільні автобуси вартістю ₴8 млн

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Ілюстраційне фото: Миколаївська ОВАДля учнів із віддалених районів Миколаєва передали шкільні автобуси. Ілюстраційне фото: Миколаївська ОВА

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність міста двох шкільних автобусів загальною вартістю близько 8 мільйонів гривень.

Про це йшлося під час засідання Миколаївської міської ради у четвер, 14 травня, пишуть «МикВісті».

За словами заступниці начальника управління комунального майна Тетяни Дмитрової, автобуси передадуть із спільної власності територіальних громад Миколаївської області до комунальної власності міста для потреб управління освіти.

Реклама

— Зазначеним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Миколаївської області до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади двох шкільних автобусів загальною вартістю близько 8 мільйонів гривень та передачу їх на праві узуфрукту управлінню освіти. Згода області в нас є, тому прошу підтримати, — зазначила Тетяна Дмитрова.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що автобуси використовуватимуть для підвозу дітей із віддалених районів та мікрорайонів, де школи не можуть працювати офлайн.

— Це програма, за якою ми співфінансували закупівлю, здається, 50 на 50. Нам передали ці автобуси для того, щоб ми могли підвозити дітей із віддалених районів або мікрорайонів, де немає шкіл чи вони не мають можливості працювати офлайн, до найближчих навчальних закладів, — сказав Олександр Сєнкевич.

У результаті голосування рішення підтримали 30 депутатів.

Зазначимо, що у 2026 році громади Миколаївщини мають можливість придбати 40 шкільних автобусів на умовах співфінансування 50% на 50%. Наразі бажання закупити транспорт виявили для 12 автобусів. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, ліміт на придбання автобусів встановлений саме на рівні 40 одиниць транспорту.

Нагадаємо, що шість громад Миколаївщини отримають спеціалізовані шкільні автобуси. Два з них — Миколаїв. Їх мають передати у комунальну власність громад. Загальна вартість автобусів становила майже 27 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів. Автобуси мали бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Освіта

Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року
В УКБ ще не визначились, як відбудовувати ліцей №51 у Миколаєві: донорам пропонуватимуть обидва проєкти на реконструкцію та нове будівництво
Підрядник затягнув ремонт шкільної їдальні у Миколаєві: прокуратура вимагає понад ₴6 млн
Реклама
Читайте також:
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

Юлія Лук’яненко
новини
Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич: Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Підрядник затягнув ремонт шкільної їдальні у Миколаєві: прокуратура вимагає понад ₴6 млн
В УКБ ще не визначились, як відбудовувати ліцей №51 у Миколаєві: донорам пропонуватимуть обидва проєкти на реконструкцію та нове будівництво
Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року

У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

3 години тому

Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко

Головне сьогодні