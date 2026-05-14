З окупованої Херсонщини повернули трьох підлітків

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули трьох дітей: двох хлопчиків та дівчинку віком від 15 до 17 років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, серед врятованих — дівчина, яка два роки відмовлялася ходити до російської школи. Згодом росіяни почали погрожувати її матері позбавленням батьківських прав. Через страх і тривалу ізоляцію від однолітків у дівчини погіршилося здоров’я.

Ще один врятований — 16-річний хлопець. Він вирішив виїжджати з окупації після того, як отримав повістку до російського військкомату.

«Для цих дітей окупація вже в минулому. Зараз вони перебувають у безпеці, у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу», — йдеться в повідомленні.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».

Нагадаємо, що Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків.