З окупованої Херсонщини повернули трьох підлітків
- Кристина Леонова
15:13, 14 травня, 2026
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини повернули трьох дітей: двох хлопчиків та дівчинку віком від 15 до 17 років.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, серед врятованих — дівчина, яка два роки відмовлялася ходити до російської школи. Згодом росіяни почали погрожувати її матері позбавленням батьківських прав. Через страх і тривалу ізоляцію від однолітків у дівчини погіршилося здоров’я.
Ще один врятований — 16-річний хлопець. Він вирішив виїжджати з окупації після того, як отримав повістку до російського військкомату.
«Для цих дітей окупація вже в минулому. Зараз вони перебувають у безпеці, у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу», — йдеться в повідомленні.
Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».
Нагадаємо, що Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків.
