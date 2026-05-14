Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Полігон твердих побутових відходів під Миколаєвом. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві міжнародна французька компанія Veolia зацікавилась участю у конкурсі з управління комплексом сортування побутових відходів.

Про це під час розгляду питання щодо затвердження оновленого порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів на сесії міської ради 14 травня повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

За словами мера, нещодавно Миколаїв відвідала французька делегація організації Нарбонна-Україна, до складу якої входив представник компанії Veolia.

— У нас перебували гості із Франції з організації «Нарбонна-Україна» в складі яких був представник компанії «Veolia», яка є міжнародною компанією та займається в тому числі і питаннями очистки води і роботи з твердими побутовими відходами. Вони також зацікавились в участі в цьому конкурсі і будуть розглядати можливість участі у ньому після оголошення. Для того, щоб нам стартанути з цим процесом наново, нам треба проголосувати цей проєкт рішення», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Справка: Veolia — одна з провідних французьких компаній у сфері екологічних рішень та комунального сервісу, головний офіс якої розташований у Парижі. Компанія займається очищенням і постачанням води, переробкою та утилізацією відходів, надає енергетичні послуги, зокрема з обслуговування теплових мереж і енергообладнання, а також працює у сфері транспортної інфраструктури. Veolia реалізує проєкти для муніципалітетів і промислових підприємств у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, що питання на сесії розглядається не вперше. На засіданні 26 березня депутати Миколаївської міської ради не змогли затвердити оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів.

Зазначимо, що порядок проведення конкурсу доопрацювали з урахуванням напрацювань робочої групи. Його підтримали члени виконкому на засіданні 25 березня.

Раніше Ігор Набатов розповів «МикВісті», що дещо змінилися умови щодо термінів дії договору. Тепер він склалатиме не більше 15 років, але з можливістю після завершення продовжити його дію ще на 10 років.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

