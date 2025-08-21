У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

У мерії Миколаєва 21 серпня проходять обшуки через проєкт будівництва сортувальної лінії. Фото: Андрій Шинкаренко

У будівлі Миколаївської міської ради правоохоронці проводять обшуки. Це повʼязано з проєктом реалізації у Миколаєві створення сортувальної лінії побутових відходів.

Інформацію про це «МикВісті» підтвердили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

Обшуки проводяться слідчими Миколаївської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції.

Наразі відомо, що правоохоронці вилучили низку документів, повʼязаних з проведенням конкурсу на сортувальну лінію. Кримінальне провадження відкрито за фактом публікацій у медіа повідомлень про порушення під час проведення конкурсу.

Більше тижня всеукраїнські канали-мільйонники чи не щоденно публікують дописи в Telegram про реалізацію його будівництва, звинувачуючи владу у тому, що вона намагається проштовхнути проєкт через «фірмою-примарою без людей, техніки та досвіду».

Зазначимо, що напередодні у міськраді у форматі відеоконференції відбулась зустріч депутатів з директором ТОВ «Вейст ту енерджі» Дмитром Гончаровим, де обговорювались результати конкурсу щодо сортування сміття. Депутатів, зокрема, цікавили фінансові питання запропонованого проекту, зміни тарифу на вивіз ТПВ для населення, досвід компанії, обʼєм інвестицій та прибуток, який планує отримати підприємство.

28 серпня на сесії міськради Миколаєва депутати мають або затвердити результати конкурсу, або відхилити їх. На розгляд винесено два альтернативних проекти рішень.

Фактично дані слідчі дії можуть заблокувати голосування по затвердженню результатів конкурсу. В цей самий день 28 серпня спливає термін, відведений положенням конкурсу на затвердження результатів. Таким чином, інвестиційний конкурс на будівництво сортувальної лінії доведеться проводити з нуля.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкта з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.