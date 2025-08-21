У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття
Аліса Мелік-Адамян
17:50, 21 серпня, 2025
У будівлі Миколаївської міської ради правоохоронці проводять обшуки. Це повʼязано з проєктом реалізації у Миколаєві створення сортувальної лінії побутових відходів.
Інформацію про це «МикВісті» підтвердили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.
Обшуки проводяться слідчими Миколаївської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції.
Наразі відомо, що правоохоронці вилучили низку документів, повʼязаних з проведенням конкурсу на сортувальну лінію. Кримінальне провадження відкрито за фактом публікацій у медіа повідомлень про порушення під час проведення конкурсу.
Більше тижня всеукраїнські канали-мільйонники чи не щоденно публікують дописи в Telegram про реалізацію його будівництва, звинувачуючи владу у тому, що вона намагається проштовхнути проєкт через «фірмою-примарою без людей, техніки та досвіду».
Зазначимо, що напередодні у міськраді у форматі відеоконференції відбулась зустріч депутатів з директором ТОВ «Вейст ту енерджі» Дмитром Гончаровим, де обговорювались результати конкурсу щодо сортування сміття. Депутатів, зокрема, цікавили фінансові питання запропонованого проекту, зміни тарифу на вивіз ТПВ для населення, досвід компанії, обʼєм інвестицій та прибуток, який планує отримати підприємство.
28 серпня на сесії міськради Миколаєва депутати мають або затвердити результати конкурсу, або відхилити їх. На розгляд винесено два альтернативних проекти рішень.
Фактично дані слідчі дії можуть заблокувати голосування по затвердженню результатів конкурсу. В цей самий день 28 серпня спливає термін, відведений положенням конкурсу на затвердження результатів. Таким чином, інвестиційний конкурс на будівництво сортувальної лінії доведеться проводити з нуля.
Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкта з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.
Полігон ТПВ під Миколаєвом
Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.
Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.
20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».
У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.
Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.
