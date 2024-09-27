У Миколаєві біля міського звалища побудують станцію для сортування побутових відходів

У Миколаєві збудують станцію для сортування сміття. Архівне фото: «МикВісті» миколаївський полігон

У Миколаєві побудують станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 27 вересня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Перед винесенням проекту рішення на сесію його погодили члени міської профільної комісії з питань житлово-комунального господарства. Під час обговорення заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що компанія, яка займеться сортуванням буде зобов’язана перераховувати частину прибутку на утримання полігону. Мінімальна частка прибутку — 10%, але компанії можуть пропонувати більший відсоток.

— Якщо учасник конкурсу пропонує менше ніж 10%, то його заявка не буде розглядатися. Важливо, щоб від діяльності сортувальної лінії йшли кошти на підтримку полігону. Нагадую, що ми знаходимося зараз на стадії розроблення проєкту рекультивації. Це дуже дорогий процес. Полігон утримується на сьогоднішній день не за рахунок коштів з міського бюджету, а за рахунок підприємницької діяльності КП «Миколаївкоммунтранс», тому що вони беруть пладу за талони, на підставі яких приймають сміття на свій полігон, — розповів він.

На засіданні комісії прозвучало питання щодо можливості побудови сміттєпереробного заводу в Миколаєві. Однак, як пояснив Ігор Набатов, основною перепоною є вартість такого проєкту.

— Будівництво сміттєпереробного заводу потребує великих коштів. Фактично, наша сортувальна лінія — це буде частина сміттєприробного заводу, який повинен функціонувати в розумінні дівчого закону про управління відходами. Тому, я думаю, те, що ми зараз запускаємо, це є перший етап до більш глобальних речей для міста, — зазначив він.

Під час засідання сесії Ігор Набатов додав, що після схвалення проєкту найближчим часом буде оголошено тендер на пошук компанії, яка візьметься за реалізацію проєкту. Конкурс триватиме 30 днів.

— Це фундаментальне рішення для міста. Проєкт готувався тривалий час, проходив погодження з Антимонопольним комітетом і регуляторні процедури. Він передбачає порядок функціонування сортувальної лінії, а також визначення суб’єкта, відповідального за її будівництво та експлуатацію, — підкреслив Ігор Набатов.

Договір з переможцем укладатимуть після схвалення міською радою.

Очікується, що сміття надходитиме на станцію, буде сортуватися на матеріали, які підлягають вторинному використанню, а решта відходів, так звані «хвости», відправлятимуться на захоронення.

— Кількість відходів, які будуть захоронюватися на території міського полігону твердих побутових відходів, значно зменшиться. За орієнтовними розрахунками 70% відходів буде відсортовано, а 30% залишків сміття, яке неможливо відсортувати будуть захоронені на полігоні, – пояснив Ігор Набатов.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Станом на вересень 2024 року у Миколаєві триває облаштування сортувальної станції, де перероблятимуть будівельне сміття.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».