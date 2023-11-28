Станом на кінець листопада будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, засмічено 57 гектарів території Миколаївської області.

Ці екологічні збитки склали 2,2 мільярди гривень, йдеться у статті «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи від руйнації та чим корисний приклад Харкова», пишуть «НикВести».

Ситуація є небезпечною для довкілля регіону, адже таке будівельне сміття відрізняється від «класичного», розповів нам голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, еколог-практик Кирило Косоуров. До такої сировини відноситься не тільки бетон та арматура, а й купа побутових речей та електричних приладів, що ускладнює його повторне використання.

Експерт зазначає, що частина відходів містить токсичні речовини, які забруднюють повітря, ґрунт і підземні води. Наприклад, той же азбест, з якого у радянські часи виготовляли шифер, — належить до категорії небезпечних матеріалів.

— В такому випадку негативний вплив на довкілля помножується у рази, — додав Кирило Косоуров.

Відходи від руйнації стають небезпечними з моменту свого утворення, повідомляє еколог: «От прилетіла ракета, виникла пожежа і продукти горіння вже потрапляють в атмосферу. Далі утворюється і лежить сміття, його вимивають осади й все це потрапляє у ґрунти, а з часом — у водоносні горизонти».

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