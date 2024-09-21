Сортувальна станція будівельного сміття в Миколаєві запрацює до кінця року, — ПРООН

Будівельне сміття на території зруйнованого корпусу педагогічного університету, фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває облаштування сортувальної станції, де перероблятимуть будівельне сміття.

Про це «МикВісті» розповіли представники Програми розвитку ООН в Україні під час візиту Миколаєва.

Як зазначили в організації, за час обстрілів та атак по Миколаєву руйнування призвели до утворення 28 тисяч кубічних метрів відходів, які складаються на полігонах та тимчасових ділянках для складування. Цей обсяг відходів підлягає переробці, кажуть в ПРООН.

Наразі організація взяла на себе технічне забезпечення та надала частину необхідного обладнання, розповів інженерний аналітик ПРООН Олексій Печений.

— Ми надаємо міжнародну технічну допомогу, як технічний компонент в плані демонтажів та вивезення сміття, так і надання обладнання. В рамках цього проєкту вже Миколаєву було надано дробарку та сортувальну машину та один навантажувач для того, щоб це керувати цим обладнанням. Завдяки цьому, відходи руйнувань можна подрібнювати та сортувати за фракціями, а кінцевий продукт — направляти для потреб будівництва, — розповів спеціаліст.

Початок роботи сортувального майданчика планують запустити до кінця року. Наразі міська влада має завершити її облаштування.

— Попередній термін облаштування для повноцінного запуску четвертий квартал цього року. Звісно, можуть бути якісь складнощі, які можуть затримати процес, а можуть пришвидшити навпаки. Вже виділили землю, залишилось організувати тверде покриття, встановити паркан, розподілити, де, які відходи мають перебувати. Це робота місцевої влади, — додав Олексій Печений.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проекту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

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