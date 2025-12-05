У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, фото «МикВісті»

Кількість зарядних станцій для електромобілів на території Миколаєва планують збільшити до 40. Наразі по місту працює 23 таких станції.

Про це під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, пишуть «МикВісті».

— Їх у нас зараз стоїть 23 штуки, є плани розширюватись ще. У нас є відіграний тендер на великі потужні станції, які ми будемо ставити в наступному році. Але коли ми говоримо про станції, це не про рентабельність, а про розвиток інфраструктури, — сказав Микола Логвінов.

Він додав, що збільшувати кількість зарядних станцій почнуть вже з наступного року — у планах встановити по місту ще 17 штук.

— Термін окупності станцій складає 7-8 років. Тобто це не швидка історія, але вона потихеньку розвивається. І я маю маю надію, що ми збільшимо кількість станцій до 40, щоб у всіх районах міста була можливість зарядитися. Але коли ставиш станцію, то там потрібно вкласти асфальт, зробити розмітку, погодження схеми. Це теж теж ресурс, якого нам, на жаль, не вистачає. Тому розширятися ми будемо, але наступного року, через рік — у 2027 році. Ми планували цього року поставити ще 15 точок, але не вистачає коштів, — додав директор облтеплоенерго.

Раніше директор «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляв, що загалом планується встановити 55 зарядних станцій, а вартість однієї буде коштувати близько 80 тисяч гривень. Микола Логвінов пояснював, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. У 2024 по Миколаєву встановили 20 таких станцій за 1,3 мільйона гривень.

Також у 2024 році депутати Миколаївської міської ради затвердили чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

А кінця 2025 року комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» обіцяло обладнати відеокамерами усі зарядні станції для електромобілів.