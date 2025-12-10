Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото «МикВісті»

У будинках Миколаєва, де мешканці скаржилися на збільшення витрат за тепло після проведення робіт з енергоефективності, проведуть енергоаудити.

Про це повідомив директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час засідання комісії з питань ЖКГ.

На попередньому засіданні комісії обговорювались питання методики розрахунку двоставкового тарифу. Містяни скаржились, що власники будинків, які провели модернізацію, сплачують більше, ніж ті, хто не здійснював жодних покращень.

Микола Логвінов зазначив, що коректний перерахунок тарифів можливий лише після проведення будинком сертифікованого енергоаудиту та передачі його результатів підприємству. Він також повідомив, що в місті реалізують пілотний проєкт з проведення енергоаудиту, аби продемонструвати, як енергоефективність впливає на формування тарифу.

Наразі, за словами директора «Миколаївоблтеплоенерго», уже є потенційні енергоаудитори, які готові виконати роботи.

«Ми працюємо з енергоаудиторами: знайшли двох у Миколаєві, які можуть зробити нам потрібний документ, і ще одного — у Вінниці. Тому плануємо замовити два енергоаудити будинкам, які пройшли заходи з енергоефективності, і показати, як це виглядає. Я думаю, що в січні вже буде результат», — прокоментував ситуацію Микола Логвінов.

Зазначимо, що двоставковий тариф має умовно-змінну частину — це плата за фактично спожиту теплову енергію, вона нараховується в опалювальний період і покриває витрати на енергоносії. Друга частина умовно-постійна — це фіксована сума за одиницю теплового навантаження та покриває витрати на ремонти.

Нагадаємо, що влітку ОСББ міста намагалося скасувати двоставковий тариф за опалення від «Миколаївоблтеплоенерго», через який мешканці квартир переплачують за послугу.

Також нагадаємо, що у Миколаєві мешканцям гуртожитку на провулку Листопадовому, 2-А, які з початку опалювального сезону залишалися без тепла, підключили опалення.