  • середа

    10 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото «МикВісті»Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото «МикВісті»

У будинках Миколаєва, де мешканці скаржилися на збільшення витрат за тепло після проведення робіт з енергоефективності, проведуть енергоаудити.

Про це повідомив директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час засідання комісії з питань ЖКГ.

На попередньому засіданні комісії обговорювались питання методики розрахунку двоставкового тарифу. Містяни скаржились, що власники будинків, які провели модернізацію, сплачують більше, ніж ті, хто не здійснював жодних покращень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Микола Логвінов зазначив, що коректний перерахунок тарифів можливий лише після проведення будинком сертифікованого енергоаудиту та передачі його результатів підприємству. Він також повідомив, що в місті реалізують пілотний проєкт з проведення енергоаудиту, аби продемонструвати, як енергоефективність впливає на формування тарифу.

Наразі, за словами директора «Миколаївоблтеплоенерго», уже є потенційні енергоаудитори, які готові виконати роботи.

«Ми працюємо з енергоаудиторами: знайшли двох у Миколаєві, які можуть зробити нам потрібний документ, і ще одного — у Вінниці. Тому плануємо замовити два енергоаудити будинкам, які пройшли заходи з енергоефективності, і показати, як це виглядає. Я думаю, що в січні вже буде результат», — прокоментував ситуацію Микола Логвінов.

Зазначимо, що двоставковий тариф має умовно-змінну частину — це плата за фактично спожиту теплову енергію, вона нараховується в опалювальний період і покриває витрати на енергоносії. Друга частина умовно-постійна — це фіксована сума за одиницю теплового навантаження та покриває витрати на ремонти.

Нагадаємо, що влітку ОСББ міста намагалося скасувати двоставковий тариф за опалення від «Миколаївоблтеплоенерго», через який мешканці квартир переплачують за послугу.

Також нагадаємо, що у Миколаєві мешканцям гуртожитку на провулку Листопадовому, 2-А, які з початку опалювального сезону залишалися без тепла, підключили опалення.

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів
У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів
Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»
Реклама

Читайте також:

новини

«Півтора місяця — нереально», — профільна комісія Миколаєва погодила перерозподіл бюджету й поскаржилися на пізні субвенції

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

Анна Гакман
новини

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Анна Гакман
новини

Поліція відкрила справу через порушення у харчуванні дітей у школах Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»
У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів

НАБУ проводить обшуки у податковій у Миколаєві

Держаудитслужба перевіряє закупівлю кейтерингу для миколаївських шкіл за ₴14 млн

3 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: оприлюднили графіки відключення на 10 грудня

Головне сьогодні