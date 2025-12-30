Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року
19:46, 30 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у останній день 2025 року, 31 грудня, очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 08:00-11:30; 22:00-00:00
Всього: 5 годин 30 хвилин
- 1.2 — 08:00-11:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 2.1 — 05:30-08:00; 18:30-20:30
Всього: 4 години 30 хвилин
- 2.2 — 08:00-11:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 3.1 — 18:30-22:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 3.2 — 00:00-00:30; 11:30-15:00
Всього: 4 години
- 4.1 — 18:30-22:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 4.2 — 01:00-04:30; 11:30-15:00
Всього: 7 годин
- 5.1 — 15:00-18:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 5.2 — 04:30-08:00; 15:00-18:30
Всього: 7 годин
- 6.1 — 00:00-01:00; 15:00-18:30
Всього: 4 години 30 хвилин
- 6.2 — 11:30-15:00; 22:00-00:00
Всього: 5 годин 30 хвилин
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
