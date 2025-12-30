Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Відключення світла, фото: Getty Images

У Миколаєві та по області у останній день 2025 року, 31 грудня, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 08:00-11:30; 22:00-00:00

Всього: 5 годин 30 хвилин

1.2 — 08:00-11:30

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 — 05:30-08:00; 18:30-20:30

Всього: 4 години 30 хвилин

2.2 — 08:00-11:30

Всього: 3 години 30 хвилин

3.1 — 18:30-22:00

Всього: 3 години 30 хвилин

3.2 — 00:00-00:30; 11:30-15:00

Всього: 4 години

4.1 — 18:30-22:00

Всього: 3 години 30 хвилин

4.2 — 01:00-04:30; 11:30-15:00

Всього: 7 годин

5.1 — 15:00-18:30

Всього: 3 години 30 хвилин

5.2 — 04:30-08:00; 15:00-18:30

Всього: 7 годин

6.1 — 00:00-01:00; 15:00-18:30

Всього: 4 години 30 хвилин

6.2 — 11:30-15:00; 22:00-00:00

Всього: 5 годин 30 хвилин

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.