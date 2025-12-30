 Понад 900 повітряних тривог зафіксували у Миколаївській області у 2025 році

Понад 900 повітряних тривог зафіксували у Миколаївській області у 2025 році

Наслідки російської атаки по Миколаєві 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки російської атаки по Миколаєві 16 лютого 2025 року. Фото: МикВісті

У Миколаївській області протягом 2025 року до 30 грудня повітряну тривогу оголошували 928 разів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сирени в регіоні лунали вже 3913 разів.

Про це повідомляє онлайн-ресурс alerts.in.ua.

Згідно з даними сайту, середня тривалість однієї повітряної тривоги на Миколаївщині у 2025 році становила 1 годину 20 хвилин 21 секунду.

Найдовша тривога була зафіксована з 20 на 21 листопада: вона почалася о 22:54 та тривала майже добу. Найчастіше сирени лунали у п’ятницю, а за часом — близько 22:00.

За кількістю та загальною тривалістю повітряних тривог Миколаївська область посідає сьоме місце серед усіх регіонів України.

Нагадаємо, з 1 серпня, на території Миколаївської області почала діяти диференційована система оповіщення населення про повітряну тривогу.

Головне сьогодні