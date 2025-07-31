Завтра на Миколаївщині запустять нову систему повітряних тривог: що зміниться
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- Аліса Мелік-Адамян
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12:10, 31 липня, 2025
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Завтра, 1 серпня, на території Миколаївської області почне діяти диференційована система оповіщення населення про повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Це зумовлено необхідністю роботи бізнесу, якому доводиться зупиняти роботу у разі ймовірних загроз.
Нова система передбачає три окремі типи оповіщення:
- окремо для міста Миколаєва,
- окремо для всієї області, крім обласного центру,
- загальне оповіщення для всієї області разом із Миколаєвом, як було раніше.
Очільник області додав, що у перші дні після запуску система працюватиме у тестовому режимі, тому можливі неточності або технічні перебої. Витратили на ці зміни, як вказав Віталій Кім, небагато.
— Обладнання старе, можуть бути збої. Прошу ставитись до цього спокійно, — зазначив Віталій Кім.
Зазначимо, що про ці зміни в області щодо введення системи диференційованих тривог, яка дозволить вмикати сигнал в тих районах, де справді є загроза, він заявляв ще у кінці червня.
Саме таку систему нещодавно почали застосовувати у Київській області.
Нагадаємо, за три роки повномасштабної війни в Миколаївській області повітряну тривогу оголошували 4131 раз, а найдовша з них тривала майже 10 годин.
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