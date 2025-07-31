Завтра на Миколаївщині запустять нову систему повітряних тривог: що зміниться

Вид на Соборну площу у Миколаєві з висоту пташиного польоту. Архівне фото МикВісті

Завтра, 1 серпня, на території Миколаївської області почне діяти диференційована система оповіщення населення про повітряну тривогу.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Це зумовлено необхідністю роботи бізнесу, якому доводиться зупиняти роботу у разі ймовірних загроз.

Нова система передбачає три окремі типи оповіщення:

окремо для міста Миколаєва,

окремо для всієї області, крім обласного центру,

загальне оповіщення для всієї області разом із Миколаєвом, як було раніше.

Очільник області додав, що у перші дні після запуску система працюватиме у тестовому режимі, тому можливі неточності або технічні перебої. Витратили на ці зміни, як вказав Віталій Кім, небагато.

— Обладнання старе, можуть бути збої. Прошу ставитись до цього спокійно, — зазначив Віталій Кім.

Зазначимо, що про ці зміни в області щодо введення системи диференційованих тривог, яка дозволить вмикати сигнал в тих районах, де справді є загроза, він заявляв ще у кінці червня.