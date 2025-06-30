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На Миколаївщині запровадять диференційовані повітряні тривоги, — Кім

Вид на Миколаїв з Інгульського мосту. Архівне фото: «МикВісті»Вид на Миколаїв з Інгульського мосту. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області хочуть ввести систему диференційованих тривог, яка дозволить вмикати сигнал в тих районах, де справді є загроза. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Керівництво регіону працює над системою разом з оперативним командуванням «Південь». Диференційовані тривоги будуть розділені на окремі секції, зокрема місто, прифронтові населені пункти та північну частини області.Він пояснив, що раніше реалізувати це технічно було складно: обладнання дозволяло лише вмикати або вимикати тривогу на всій території одночасно.

— Люди адаптувались через тривалий час. Вони слідкують за додатковими джерела, які інформують про ступінь загрози. Але ми маємо вже обладнання, яке дозволяє ввести диференційовані тривоги. Будемо модернізувати систему, щоб бізнес не зупинявся в тих районах, де немає реальної загрози, — підкреслив очільник області.

Також він додав, що модернізація дозволить підтримати економічну активність у відносно безпечних зонах області.

Нагадаємо, за три роки повномасштабної війни в Миколаївській області повітряну тривогу оголошували 4131 раз, а найдовша з них тривала майже 10 годин.

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