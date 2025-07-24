На Київщині почала працювати диференційована система сповіщення повітряної тривоги. Фото з сайту «Слово і Діло»

У Київській області запрацювала диференційована система оповіщення повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Так, віднині в регіоні оголошуватимуть тривогу лише в тих районах, де є реальна загроза російського обстрілу, а не по всій області, як це було раніше.

За словами Миколи Калашника, нову систему випробували вже цієї ночі, 24 липня, і вона відпрацювала надійно.

«Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна — всіх», — наголосив Микола Калашник.

Нагадаємо, у Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.