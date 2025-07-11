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У Києві запускають дрони-перехоплювачі для знищення «шахедів»

У Києві запустять нову систему перехоплення дронів. Фото: детектор медіаУ Києві запустять нову систему перехоплення дронів. Фото: детектор медіа

У Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Проєкт передбачає застосування вітчизняних дронів-перехоплювачів, які в автоматичному або ручному режимі знищуватимуть ворожі БпЛА.

На реалізацію ініціативи виділяють 260 мільйонів гривень. Кошти підуть на:

  • створення центру підготовки операторів дронів,

  • формування мобільних підрозділів для чергування в столиці,

  • координацію з Генштабом, ППО та Силами оборони.

Пілотна версія системи вже довела свою ефективність — лише за кілька місяців на Київщині було перехоплено майже 550 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що у ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».

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