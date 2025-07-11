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На Миколаївщині вночі знищили 11 «Шахедів»: ворог атакував дві громади

Уночі росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами». Фото: Alamy Stock PhotoУночі росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами». Фото: Alamy Stock Photo

У ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Напередодні, 10 липня, противник тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Унаслідок атак ніхто не постраждав.

У ніч на 11 липня, з 02:18 до 03:10, удару безпілотниками «Shahed» зазнала Костянтинівська громада. Під прицілом опинився об’єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілася суха трава на відкритій території. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 10 липня сили протиповітряної оборони над Миколаївською областю знищили два дрони «Shahed» (131/136).

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