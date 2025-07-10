Вночі над Миколаївщиною знищили два «Шахеди»: обстрілами пошкодили фермерське господарство, є постраждалі
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- Даріна Мельничук
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8:16, 10 липня, 2025
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Вночі 10 липня сили протиповітряної оборони над Миколаївською областю знищили два дрони «Shahed» (131/136).
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У середу, 9 липня, росіяни двічі атакували акваторію Очаківської громади FPV-дронами. Крім того, обстріли тривали о 19:23 та вночі о 04:02. Зранку о 05:47 з артилерії атакували Очаків. Постраждалих немає.
Також 9 липня російські війська атакували Горохівську громаду балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджене фермерське господарство, троє працівників отримали легкі поранення та отримали амбулаторну медичну допомогу.
Сьогодні, 10 липня, о 01:45 атакували Снігурівську громаду ударним дроном (тип з’ясовується). У Снігурівці пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 8 липня внаслідок ворожих атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування.
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