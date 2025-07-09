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Унаслідок обстрілів на Миколаївщині пошкоджені будинки

Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

У ніч на 8 липня внаслідок ворожих атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Куцурубській громаді російські війська спочатку обстріляли село Дмитрівка артилерією, а потім атакували дроном типу FPV. В результаті були пошкоджені три приватні будинки та загорілася господарча споруда. У селі Солончаки спалахнула суха трава — обидві пожежі швидко ліквідували.

Крім того, російські війська дроном-камікадзе атакували село Лимани в Галицинівській громаді. Пожежа охопила житлову будівлю та суху рослинність. Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Загалом в ніч на 9 липня сили ППО збили над областю сім ворожих дронів «Shahed». Один з уламків спричинив пожежу на пшеничному полі у Веселинівській громаді. Люди також не постраждали.

Нагадаємо, що у ніч на 8 липня російські війська атакували «Шахедами» Веснянську громаду Миколаївської області. Внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка — на ранок його стан стабільно важкий.

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