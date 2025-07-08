Ворог вдарив «Шахедами» по передмістю Миколаєва: є важкий поранений, загорілись дачі

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

У ніч на 8 липня російські війська атакували «Шахедами» Веснянську громаду Миколаївської області. Внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка — на ранок його стан стабільно важкий.

Виникли також пожежі двох дачних будинків та сухої трави, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації у ранковому зведенні.

Водночас сили протиповітряної оборони знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною.

Впродовж 7 липня ворог обстріляв з артилерії та тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. За межами села Солончаки загорілась суха трава та чагарники. А внаслідок ще двох обстрілів в села Дмитрівка пошкоджено дах магазину, лінію електропередач та виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає, усі пожежі загасили.

Також ворог тричі атакував FPV-дронами 7 липня та один раз — о 03:32 8 липня по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.