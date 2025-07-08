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Ворог вдарив «Шахедами» по передмістю Миколаєва: є важкий поранений, загорілись дачі

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

У ніч на 8 липня російські війська атакували «Шахедами» Веснянську громаду Миколаївської області. Внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка — на ранок його стан стабільно важкий.

Виникли також пожежі двох дачних будинків та сухої трави, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації у ранковому зведенні. 

Водночас сили протиповітряної оборони знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною. 

Впродовж 7 липня ворог обстріляв з артилерії та тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. За межами села Солончаки загорілась суха трава та чагарники. А внаслідок ще двох обстрілів в села Дмитрівка пошкоджено дах магазину, лінію електропередач та виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає, усі пожежі загасили.

Також ворог тричі атакував FPV-дронами 7 липня та один раз — о 03:32 8 липня по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста. 

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.

На ранок 7 липня жінка знаходиться у стабільно важкому стані, повідомили в ОВА.

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