Після ранкової атаки дронів у Миколаєві пошкоджені будівлі, є постраждалий

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У неділю зранку, 6 липня, Миколаїв атакували ворожі дрони. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

На місце влучання викликали екстрені служби. Пошкоджені будівлі. Також відомо про одного постраждалого.

«Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють», — повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди типу Shahed 131/136. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста. Також під обстріл потрапила Коблівська громада Миколаївського району. У селі Рибаківка зафіксовано пошкодження 13 приватних будинків, об’єктів на території кількох баз відпочинку, магазину та відділення «Укрпошти».